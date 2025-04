È ufficialmente partita ieri, a Orta Nova, la campagna elettorale di Angela Fazi, candidata sindaca di due liste civiche: “Angela Fazi Sindaca” e “Coraggio Orta Nova”. Fazi, unica donna nella competizione che porterà la comunità al voto amministrativo del 25 e del 26 maggio 2025, ha inaugurato la sua sede elettorale (in Piazza Pietro Nenni 29) e ha presentato la sua candidatura, le sue liste e i candidati.

“La mia candidatura nasce per consentire a Orta Nova di guardare al futuro, di avere più coraggio nelle scelte che dovrà prendere nei prossimi anni”, ha esordito Fazi. “Dopo anni di volontariato e di attivismo politico, ho deciso di scendere in campo per misurarmi con l’azione del buon governo. Orta Nova ha bisogno di piccole e grandi azioni per poter rinascere. Il mio programma è un mix di emergenze quotidiane da risolvere e grandi progetti che ci dovranno vedere protagonisti nello scenario del territorio di Capitanata”.

Per la candidata Fazi, che punterà tutto sulla legalità in ogni scelta amministrativa, su servizi sociali più efficienti e su un sostegno maggiore alle fasce fragili della comunità, è arrivato il momento di non perdere occasioni e appuntamenti importanti per lo sviluppo locale. “La nostra città, anche grazie alle misure del Decreto Caivano, deve riscattarsi, riqualificarsi e trasformare quella vulnerabilità sociale che ci vorrebbe periferici e problematici, in una vivacità sociale, commerciale, culturale. Lo dobbiamo per tutti i cittadini che vivono a Orta Nova e per le nuove generazioni, per i bambini e gli adolescenti”.

Nuove sfide per la città che Fazi assicura combatterà con il cuore e il coraggio. “Io, con una meravigliosa squadra di donne e uomini, sono pronta a dimostrare di avere coraggio nelle scelte, nella visione e nelle azioni per cambiare la nostra città. Ora aspettiamo il vostro supporto, aspettiamo il coraggio della nostra Orta Nova”, la conclusione.

A sostenere in questa prima uscita pubblica la candidata Fazi sono intervenuti Raffaele Piemontese, vice presidente della Regione Puglia e assessore alla sanità, e Pierpaolo d’Arienzo, segretario provinciale del Partito Democratico.

“Angela Fazi è una donna che rappresenta in maniera autentica Orta Nova. La coalizione che la sostiene, ricca di sensibilità, si è ritrovata sul nome e sul profilo di Angela e lei ha scelto, con spirito di responsabilità, di cimentarsi in prima persona. Il Partito Democratico è accanto a lei in questa sfida. Ci sono tanti cittadini e simpatizzanti che vedono in Angela l’unica svolta possibile per la città”, le parole di Raffaele Piemontese.

“A Orta Nova c’è bisogno di un cambio di passo, di una narrazione differente, di un progetto politico che faccia saltare vecchi schemi logorati. Una candidatura femminile di qualità come quella di Angela Fazi può essere determinante per un riscatto futuro di Orta Nova. Siamo contenti di aver trovato una donna preparata e motivata che, assieme ad altre donne e uomini, avranno solamente l’obiettivo di riscattare la comunità e di riprendere un percorso di sano civismo che la città merita senz’altro”, la conclusione di Pierpaolo d’Arienzo.