La mountain bike nazionale torna in Puglia. Accadia sarà la capitale del Cross Country giovanile giovedì 1 maggio. Dopo gli ultimi test, è tutto pronto per la prima prova nazionale della Coppa Italia Giovanile XCO 2025, targata A.s.d. Mtb Puglia, sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana. Si prospetta una gara entusiasmante, lungo un percorso tecnico immerso tra querce roverelle, cerri ed esemplari secolari.

Il tracciato, disegnato e preparato dall’A.s.d. Mtb Puglia, si snoda nella folta vegetazione dell’incantevole Bosco Paduli. L’anello del circuito XCO è di 3,6 Km, con un dislivello positivo di 152 metri per giro, da ripetere più volte. Sono state predisposte due aree tecniche per il supporto agli atleti. Oltre 250 giovani bikers affronteranno salite tecniche ed impegnative e discese veloci con drop e contropendenze, dai 3 giri previsti per gli esordienti di primo anno, atleti di 13 anni, fino ai 6 giri previsti per gli allievi sedicenni.

L’ormai rodata organizzazione è pronta ad accogliere le rappresentative da tutta Italia. Saranno presenti tutti i Comitati regionali della Federazione Ciclistica Italiana. È la prima tappa della 27esima Coppa Italia MTB 2025, specialità XCO (Cross-Country Olimpico) per le categorie Esordienti e Allievi. Le giovani promesse della mountain bike arriveranno ad Accadia già mercoledì 30 aprile, con tecnici e familiari al seguito. Dalle 15, sono previste, infatti, le prove ufficiali del percorso. Il giorno successivo, dalle 9, partiranno le gare divise per categorie e sesso.

Saranno presenti Barbara Mussa, Presidente della Commissione nazionale Settore Fuoristrada Federciclismo, e Iolanda Ragosta, consigliere federale della Federazione Ciclistica Italiana.

Il Comune di Accadia, a supporto della manifestazione, ha messo a disposizione il rifugio Casone per la segreteria e il ristoro dei partecipanti.

“Accadia si appresta a vivere una giornata di grande sport. Siamo convinti che manifestazioni come questa portino energia positiva, nuove occasioni di incontro e contribuiscano a far crescere il nostro paese anche dal punto di vista turistico. Invitiamo tutti a partecipare, a sostenere i giovani atleti e a condividere con noi questa giornata speciale”, dichiara il Sindaco dott. Agostino de Paolis.

“La nostra Amministrazione è orgogliosa di aver contribuito all’organizzazione della Coppa Italia Giovanile XCO per il secondo anno consecutivo. Diversi anni fa, quando abbiamo ricevuto la proposta di ospitare l’evento, abbiamo subito colto l’opportunità di promuovere il nostro territorio e le sue bellezze naturali attraverso lo sport. In stretta sinergia con l’organizzazione, abbiamo lavorato anche per garantire la sicurezza degli atleti e del pubblico. L’evento attira tanti appassionati e turisti. Siamo certi che anche questa edizione sarà memorabile”, aggiunge il consigliere comunale delegato allo Sport Paolo Marinaccio.

“Dopo tutti gli sforzi profusi in questi mesi, finalmente ci siamo. Sarà una gara adrenalinica per le giovani promesse della mountain bike lungo un circuito affascinante, nel cuore dei Monti Dauni. Non possiamo che ringraziare la Struttura tecnica nazionale della Federazione Ciclistica Italiana per la fiducia e il supporto, il Comune di Accadia, i tanti sponsor locali e l’Assessorato allo Sport per Tutti della Regione Puglia che hanno riconosciuto il grande valore dell’evento”, afferma Francesco Velluto, presidente dell’A.s.d. Mtb Puglia.

Sempre giovedì 1 maggio, alle 15:15, si disputerà l’8° XC dei Monti Dauni, quarta tappa del circuito regionale Puglia Challenge XCO, gara Cross country in mountain bike aperta a tutte le categorie agonistiche ed amatoriali Fci e degli enti della consulta (esclusi esordienti e allievi).