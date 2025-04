Tramonti di speranza illumina le librerie italiane: un fumetto che fonde sapientemente arte e scienza, intrecciando parole e immagini per raccontare le sfide ambientali con sensibilità e passione. Scritto e illustrato da Alessandro Guida, Giusi Antonia Toto e Giuseppe Guida, il volume nasce dall’evento “Le 10 Regole del Green”, organizzato dall’Università di Foggia, e trasforma la sensibilizzazione ecologica in un’avventura visiva e coinvolgente.

“Tramonti di speranza” prende vita in un mondo non troppo distante dal nostro, dove un gruppo di giovani protagonisti scopre il potere delle proprie azioni nel plasmare un futuro più sostenibile. Seguendo Le 10 Regole del Green, i personaggi (tra i quali spicca la stessa prof.ssa Giusi Antonia Toto) affrontano sfide, compiono scelte e mostrano come anche i piccoli gesti possano generare un impatto duraturo. Il racconto, ricco di emozioni e colpi di scena, offre una riflessione concreta sul nostro rapporto con l’ambiente e sull’urgenza di un cambiamento collettivo.

Questa narrazione non si limita a intrattenere, ma offre spunti di riflessione profonda, rendendo il lettore partecipe del viaggio dei protagonisti. Ogni tavola è disegnata con cura per trasmettere il messaggio con forza visiva ed emotiva, rendendo la storia un’esperienza immersiva e di grande impatto.

Il fumetto è il risultato della collaborazione tra il Learning Sciences institute (LSi) dell’Università di Foggia, diretto dalla prof.ssa Giusi Antonia Toto, ordinaria di Didattica e Pedagogia Speciale, e l’arte del fumettista Giuseppe Guida. L’obiettivo è chiaro: rendere accessibili i temi della sostenibilità attraverso un linguaggio immediato e visivamente coinvolgente, capace di parlare soprattutto ai giovani.

La sinergia tra il mondo accademico e quello artistico ha permesso di coniugare il rigore scientifico con la potenza espressiva del fumetto, trasformando dati e concetti in una storia appassionante e comprensibile per tutti. Un esempio virtuoso di come la comunicazione ambientale possa evolversi e adattarsi ai nuovi linguaggi.

“Questo fumetto rappresenta una straordinaria opportunità per trasmettere messaggi fondamentali sulla sostenibilità in modo innovativo e coinvolgente. Crediamo fermamente che l’educazione ambientale debba essere portata avanti con strumenti efficaci e vicini alle nuove generazioni. “Tramonti di speranza” è un progetto che fonde scienza ed emozione, invitando i lettori a riflettere e ad agire per il bene del pianeta. Sappiamo quanto sia importante parlare di ecologia in maniera accessibile e coinvolgente. Il fumetto è un mezzo potente che permette di raggiungere un pubblico vasto, superando barriere culturali e linguistiche. Il nostro auspicio è che questa storia possa accendere nei lettori una nuova consapevolezza e una voglia concreta di fare la propria parte per la salvaguardia dell’ambiente“, dichiara la prof.ssa Giusi Antonia Toto.

“Tramonti di speranza” non è solo un fumetto, ma un vero e proprio strumento educativo che invita lettori di tutte le età a riflettere e a prendere parte al cambiamento. Un’opera che dimostra come la creatività e la divulgazione scientifica possano unirsi per costruire un futuro più verde e consapevole.

Il fumetto è disponibile nelle librerie e online, e ti aspetta anche dal vivo alla presentazione del 2 maggio 2025 presso il Dipartimento di Economia! Sei pronto a scoprire le tue 10 Regole del Green? La tua avventura inizia ora.

Per maggiori informazioni e interviste scrivere a learningsciencesinstitute@unifg.it