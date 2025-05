Terzo e ultimo giorno a Firenze al Festival della Lingua Italiana, ideato e diretto dal professor Massimo Arcangeli, per l’I.I.S. “Adriano Olivetti” di Orta Nova, che torna a casa aggiudicandosi, nella categoria scuole, il Premio Internazionale “Visioni”, promosso dal Comitato Scientifico del Festival.

“Una grande soddisfazione – riferisce orgogliosa la Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Carbone – per la scuola che dirigo e per l’intera città di Orta Nova questo Premio “Visioni” e la nostra partecipazione come unica scuola del Sud al Festival di Firenze. Un riconoscimento che premia indubbiamente la competenza e l’impegno, ma anche la passione e l’originalità nel fare scuola dei miei docenti, in particolare i referenti di questa iniziativa, Paola Grillo e Arturo Gianluca Di Giovine, che hanno accompagnato gli studenti nel mondo delle parole e del loro potere, alla ricerca di significati e significanti, arcaismi e neologismi, come sottolineato dall’intervento “La capacità istituente della parola”. Un plauso va a tutti i ragazzi e le ragazze partecipanti all’iniziativa di ricerca linguistica, tra cui sono state selezionate le 11 studentesse del Polo liceale in trasferta a Firenze ovvero Abazia Simona, Calabrese Michelle, Cuttaia Alessia, D’Arasmo Aurora, Festa Angelica, Festa Valentina, Gaggiano Elena, Leccese Angelica, Prudente Francesca, Tedone Alessandra, Micca Emanuela. Un premio che giunge in un momento storico particolarmente significativo per la comunità ortese e che può contribuire a credere nella bellezza e nella forza delle parole e nelle proprie potenzialità come territorio”.