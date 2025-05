Numerosi eventi, tra gruppi di lettura, presentazioni di libri, un focus sui fumetti, una guida all’ascolto e appuntamenti per le bambine e i bambini: anche quest’anno la Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia aderisce a Il Maggio dei Libri, la campagna nazionale di promozione della lettura, giunta alla quindicesima edizione, su iniziativa del Centro per il Libro e la Lettura.

Un programma vario, dunque, che segue il tema annuale Intelleg(o)… proprio per sottolineare i benefici della lettura per l’acquisizione di un pensiero plurale, critico e consapevole. Tre i filoni tematici previsti quest’anno: Intelleg(o)… dunque sono, dedicato alla scoperta di sé e al rapporto con il prossimo; Intelleg(g)o… dunque sento, in cui la lettura diventa momento di creazione, arte e sperimentazione; Intelleg(g)o… dunque faccio, che guarda alla cittadinanza attiva, partecipata e cooperativa e alla conoscenza e tutela delle sue risorse.

Partito già il 2 maggio con il gruppo di lettura filosofico, che si rifà al filone Dunque sento, gli incontri per gli adulti proseguiranno fino alla fine del mese presso il Museo di Storia Naturale di Foggia, in viale Giuseppe Di Vittorio, 31, ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti, secondo il seguente calendario.

Grande attesa per la Guida all’ascolto della musica classica. Tra suoni, immagini e sentimenti, in programma il 16 maggio 2025, alle ore 17.30, a cura del Maestro Marco Maria Lacasella, per il filone Dunque sento. L’incontro proporrà un percorso audiovisivo per commentare grandi opere liriche e ascoltare i lieder (poesie musicate) da Verdi a Donizetti, da Schubert a Chopin.

Stesso filone tematico per l’appuntamento del 21 maggio ore 17.00, con un incontro speciale della Specola delle Stelle, l’osservatorio sulle narrazioni femminili. Si tratta di un evento laboratoriale per approfondire il ruolo delle donne nella storia del fumetto e analizzare i temi affrontati nella narrativa disegnata contemporanea.

Per il filone Dunque faccio, il 7 maggio, alle ore 18.00, incontro con Annachiara Biancardino, autrice del saggio Scritture partigiane. La Resistenza nella letteratura d’autrice, pubblicato da Stilo Editore: un evento sempre organizzato dall’Osservatorio sulle narrazioni femminili La Specola delle Stelle.

Appartengono, invece, al filone tematico Dunque faccio tutti gli altri appuntamenti in programma: 9 maggio, ore 17.30, incontro con Stefano Liberti, autore del saggio Tropico mediterraneo. Viaggio in un mare che cambia, pubblicato da Laterza Editore, organizzato in collaborazione con il Museo di Storia Naturale di Foggia nell’ambito della rassegna TerraScripta. Incontri d’autore per leggere l’Ambiente.

Ancora nell’ambito di TerraScripta, l’incontro del 23 maggio, alle ore 18.00, con Paolo Pileri, autore del saggio Dalla parte del suolo. L’ecosistema invisibile, pubblicato da Laterza Editore.

In chiusura delle attività per gli adulti, organizzate dalla Biblioteca per il Maggio dei Libri, ancora una volta il gruppo di lettura filosofico “Prendiamoci con filosofia…”, il 28 maggio, alle ore 17.30.

La Biblioteca dei Ragazzi aderisce al Maggio dei Libri, invece con il filone Intelleg(g)o… dunque sento, proponendo l’attività Non solo occhi, per esplorare la lettura come esperienza sensoriale e creativa.

A partire dai libri del progetto sulla lettura accessibile TuttInLibro – Crescere con la lettura accessibile (vincitore del Bando Leggimi 0-6 2021 del Centro per il libro e la lettura del Ministero della cultura), durante gli incontri verrà sviluppato un percorso di lettura e di ascolto, insieme a piccole esperienze sensoriali individuali e condivise.

A seguire gli appuntamenti in programma: giovedì 8 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, con gli alunni dell’Istituto San Giovanni Bosco di Foggia, Biblioteca dei Ragazzi (presso il Museo di Storia Naturale); giovedì 15 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 12,00, con gli alunni del plesso Borgo Tressanti dell’Istituto Comprensivo Don Bosco Battisti, Cerignola; martedì 27 maggio, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, con prenotazione obbligatoria, max 20 posti (6/9 anni), Biblioteca dei Ragazzi (presso il Museo di Storia Naturale). Info e prenotazioni: tel. 0881.706448