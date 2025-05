A Cerignola , per la stagione teatrale e di danza del Comune di Cerignola d’intesa con Puglia Culture, al Roma Teatro Cinema e…sabato 10 maggio alle 21:

“Je vous aime”, spettacolo di danza accessibile anche al pubblico sordo, con Diana Anselmo, che firma a che la regia, e Sara Pranovi: un’opera performativa multimediale che riflette sull’audismo e sul linguaggio dei segni, utilizzando video e storytelling per esplorare il tema della comunicazione e dell’identità dei non udenti.

In lingua italiana e in LIS con videotestimonianze di Paolo Girardi, Leonarda Catalano, Mario Minucci, Maurizio Anselmo, Anna Folchi, Vincenza Giuranna, Diana Vantini, Matteo Pedrazzi è realizzato col sostegno di IntercettAzioni – circuito della Lombardia.

Je Vous Aime parla di un corto, così cortissimo, da durare appena un secondo: è il 1891, quattro anni prima della prima dei Lumière. Georges Demenÿ inventa il fonoscopio, apparecchio che per la prima volta riesce a proiettare una debole immagine in movimento; il suo stesso volto che pronuncia le parole «Je vous aime». È il primo video di sempre, e aprirà la strada al cinema, ma in realtà è nato come esperimento per insegnare la lettura del labiale ai sordi. Je Vous Aime è dunque un’azione scenica performativa multimediale che si dipana fra storytelling verbale, slides, videotestimonianze in Lingua Italiana dei Segni (LIS) e Visual Sign (forma poetica delle lingue dei segni) con lo scopo di parlare di audismo, fonocentrismo e linguicismo e di riscrivere la «letteratura dei padroni». Perché al di là di tutto quello che ci volevano far credere, davanti ai fogli ai documenti e agli archivi, “Our body remains the enduring reality”.

