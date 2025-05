Proseguono gli appuntamenti del III Festival “Leggo, ergo sum”, organizzato dall’I.I.S. “Adriano Olivetti”, da MAO FM 19.77 di Orta Nova e dal Gruppo di Lettura “Gli Spaginati” di Stornarella (tutti sottoscrittori del Patto per la Lettura del Comune di Orta Nova, Città che Legge), in occasione de “Il Maggio dei Libri” e in continuità con “Libriamoci. Giornate Nazionali di Lettura nelle Scuole”.

“Comprendere, accorgersi, apprezzare, pensare: le accezioni del verbo intelligere in latino sono molteplici e riguardano tutte la capacità di andare oltre la superficie delle cose per riconoscerne il reale significato. E nessuna attività più della lettura ci permette di farlo. Ecco perché Intelleg(g)o è il tema scelto per la quindicesima edizione del Maggio dei Libri e l’undicesima edizione di Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole” .

Ed ecco perché “Intelleg(g)o… dunque sono” è il filone tematico scelto nell’ambito del Festival, sotto la direzione artistica di Paola Grillo e Arturo Gianluca Di Giovine e con segreteria organizzativa Arci APS MAO FM19.77, che ospita anche gli incontri al laboratorio culturale C-LAB MAO.

“Sarà questo – riferisce la dirigente scolastica, prof.ssa Maria Carbone – un maggio dei libri dedicato al tema della legalità e della giustizia, con uno sguardo particolare al nostro territorio con l’obiettivo di rafforzare il nostro senso di identità e appartenenza a una comunità. Non a caso gli autori appartengono al nostro territorio e le tematiche trattate nei libri e negli incontri sono di particolare interesse per vicinanza geografica ed emotiva. Si parte, dunque, il 6 maggio con il criminologo Antonio Diurno, in dialogo con Paola Grillo, e il suo “Fiore di marzo. Il delitto Nadia Roccia” (Scatole Parlanti); si prosegue l’8 maggio con il giurista Antonio Colasanto, in dialogo con Domenico Sivilli, e il suo “Peccato originale” (Transeuropa), ispirato alla storia del testimone di giustizia Mario Nero; si conclude il 21 maggio con il dirigente scolastico e avvocato Luigi Talienti, in dialogo con Paola Grillo, e il suo “Al di là delle sbarre” (Edizioni del Rosone), testimonianza umana e professionale di docente nelle carceri.

I tre incontri di maggio, in realtà, concludono il III Festival “Leggo, ergo sum”, iniziato a ottobre 2024 con “La porta della neve” di Toni Augello, proseguito a novembre con “Sotto il cielo” di Giovanni Lamanuzzi, “Essere Puglia. Storie e imprese di chi ha deciso di tornare” di Nico Catalano, “Dio del cielo, vienimi a cercare. Faber, uomo in ricerca” di don Salvatore Miscio. Per l’undicesima edizione di “Libriamoci. Giornate Nazionali di Lettura nelle Scuole”, gli incontri hanno coinvolto Francesco Berlingieri con Il Concilio di Nicea” e Giorgio Ventricelli con “La speranza di un domani”.

Nove incontri, da ottobre 2024 a maggio 2025, per ribadire che “Intelleg(g)o… dunque sono””.