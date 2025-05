I Carabinieri della Compagnia di Cerignola, nell’ambito di predisposti servizi finalizzati al contrasto dei reati predatori, hanno arrestato in flagranza di reato per furto in appartamento 1 persona e per resistenza a p.u. complessivamente 2 persone, che dovranno rispondere anche, a vario titolo, di ricettazione e riciclaggio. In particolare, i militari dell’Arma hanno fermato sulla SS 16, dopo un inseguimento, un furgone che aveva tentato di sottrarsi al controllo, a bordo del quale i Carabinieri hanno rinvenuto componenti meccanici e ricambistica – la cui provenienza è in corso di accertamento – appartenenti a un’autovettura di grossa cilindrata completamente smontata.

Durante i servizi perlustrativi sulla stessa arteria stradale – ulteriormente intensificati nell’ultimo periodo in seguito al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto a Cerignola dal Prefetto di Foggia -, i Carabinieri hanno inoltre bloccato, dopo un inseguimento, un’autovettura che parimenti aveva tentato di sottrarsi al controllo dei militari. Anche in questa circostanza, all’interno dell’abitacolo, nel corso di una perquisizione, sono stati rinvenuti parti di carrozzeria riconducibili ad autoveicoli la cui provenienza è in corso di accertamento.

Sempre a Cerignola i Carabinieri, transitando nel centro cittadino, hanno controllato di iniziativa una persona trovata in possesso di oggetti risultati asportati poco prima presso un vicino appartamento. Gli arrestati, dopo l’udienza di convalida, sono stati tradotti rispettivamente il primo presso la Casa Circondariale di Foggia e gli altri due agli arresti domiciliari.