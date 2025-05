Lunedì 12 maggio 2025, alle ore 15:00, l’Università di Foggia ospiterà un incontro di particolare rilievo dedicato al tema della ricerca scientifica, con un focus sulle sue prospettive nel contesto italiano ed europeo. L’evento, che si terrà presso l’Aula Turtur, vedrà protagonista la Senatrice a vita Elena Cattaneo, scienziata di fama internazionale, da sempre in prima linea nella difesa dell’autonomia della ricerca e nella promozione di politiche basate sull’evidenza scientifica. Professore Ordinario di Farmacologia, Università degli Studi di Milano e Direttore del “Laboratorio di Biologia delle Cellule Staminali e Farmacologia delle Malattie Neurodegenerative”, Dipartimento di Bioscienze, Università degli Studi di Milano & Istituto Nazionale di Genetica Molecolare “Romeo ed Enrica Invernizzi” – INGM, Milano, Elena Cattaneo è considerata, in ambito scientifico internazionale, come uno tra i maggiori esperti per gli studi condotti nel campo delle cellule staminali neurali e della Malattia o Còrea di Huntington.

L’incontro sarà introdotto dai saluti del Rettore Lorenzo Lo Muzio, della Prorettrice vicaria Donatella Curtotti e del Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale Maurizio Margaglione.

“Si tratta di un’iniziativa di grande valore per la nostra Università,” ha dichiarato il Rettore Lorenzo Lo Muzio. “L’ impegno della Senatrice Cattaneo per una ricerca libera e indipendente rappresenta un esempio concreto di come la scienza debba essere al servizio della società, guidata da rigore, etica e responsabilità. Il suo costante impegno per difendere l’autonomia della ricerca dimostra il potenziale trasformativo della scienza, che può e deve contribuire al bene comune. Auspico una partecipazione ampia, in particolare dei nostri ricercatori, poiché questa sarà una preziosa opportunità per riflettere insieme sul ruolo della ricerca nelle politiche pubbliche, analizzare le sfide future per i nuovi scienziati e esplorare le opportunità di crescita in un contesto europeo sempre più integrato e interconnesso.”

L’evento, promosso nell’ambito delle attività di Terza missione, si propone di stimolare il pensiero critico e il confronto tra visioni differenti, in un clima di partecipazione e ascolto reciproco. “L’incontro con la Senatrice Cattaneo rappresenta un’importante occasione di riflessione in un momento particolarmente delicato, segnato da inquietudini, instabilità politica ed economica e, non da ultimo, da attacchi su scala globale alla libertà della ricerca scientifica. Difendere l’autonomia della ricerca – principio fondamentale nell’impegno della Senatrice Cattaneo – è e deve restare un valore centrale per l’intera comunità scientifica. Questo evento si inserisce a pieno titolo nelle attività di Terza Missione, finalizzate alla condivisione della conoscenza con la società e al rafforzamento del ruolo pubblico della ricerca, promuovendo una cultura del sapere aperta, inclusiva e responsabile.” Ha commentato il prof. Maurizio Margaglione.

Il dibattito sarà animato da Massimo Conese, delegato rettorale alla Ricerca dell’Ateneo, e da Luigia Trabace, professoressa ordinaria di Farmacologia e promotrice dell’incontro con la moderazione di Maria Grazia Morgese, professoressa associata nella stessa disciplina.“Per la nostra Comunità accademica è un grande onore accogliere e dialogare con la Senatrice Elena Cattaneo, farmacologa di fama mondiale che da più di trent’anni ha dedicato la sua vita alla scienza ed alla ricerca. La sua presenza tra noi è certamente fonte di ispirazione per tutti i ricercatori presenti e futuri della nostra Università..”Ha dichiarato la prof.ssa Luigi Trabace. Il dialogo con la Senatrice Cattaneo sarà arricchito dagli interventi di rappresentanti della governance accademica e del mondo della ricerca, in un confronto aperto con docenti, studenti, specializzandi e dottorandi.