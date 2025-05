Angela Fazi, candidata Sindaca alle prossime amministrative di Orta Nova, scalda i motori della sua campagna elettorale. Ieri sera, in una gremita Piazza Pietro Nenni, Angela Fazi ha presentato i candidati delle sue liste โ€œAngela Fazi Sindacaโ€ e โ€œCoraggio Orta Novaโ€ e presentato le linee programmatiche del progetto politico.

Sul palco si sono alternate sei candidate che hanno condiviso, con parole semplici e autentiche, il proprio impegno e le motivazioni alla base della loro candidatura. <<Il nostro รจ un progetto politico ben definito, frutto di studio, analisi del territorio, ascolto dei cittadini. รˆ il progetto alla base di quella che รจ una sfida politica. Non รจ un progetto suggerito da grandi portatori di interessi, ma il frutto di anni di impegno sociale e civile, di ascolto e di partecipazione, di attivismo politico vero che sarร a servizio della cittร >>, ha dichiarato Fazi, rivendicando la forza popolare del suo progetto, contrapposta a quella che ha definito โ€œuna politica chiusa nelle segrete stanzeโ€.

I cardini del progetto politico della coalizione Angela Fazi Sindaca – Servizi, infrastrutture per dare impulso allโ€™economia e alle opportunitร di lavoro per i giovani; creazione di una potente rete di enti ed istituzioni a supporto delle politiche sociali; collaborazione con i Centri per lโ€™Impiego per percorsi di formazione-lavoro; difesa e sostegno dellโ€™agricoltura e dellโ€™ambiente sotto attacco delle ecomafie; partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e pubblica.

<< Orta Nova รจ una cittร da ricostruire nel suo tessuto sociale ed economico: servono infrastrutture a servizio delle aree produttive e per questo saremo al lavoro con i tecnici per capire i bisogni delle aziende; con lโ€™Agenzia Regionale per il Lavoro collaboreremo per opportunitร formative e lavorative per i piรน giovani, perchรฉ il nostro miglior capitale umano non deve emigrareโ€ ha sottolineato Angela Fazi nel suo intervento.

Tra i primi atti dellโ€™amministrazione Fazi ci sarร unโ€™attenzione forte a tutela del comparto agricolo dellโ€™ambiente e della salute. โ€œChiederemo con urgenza al Prefetto un tavolo tecnico a cui dovranno esserci tutte le istituzioni per aiutare gli agricoltori colpiti dallo sversamento dei rifiuti. La legge li lascia soli nelle attivitร di bonifica dei rifiuti di cui non sono responsabili. Noi non possiamo permettere tutto ciรฒ. Non possiamo permettere che il lavoro, la terra dei contadini, lโ€™ambiente e la salute vengano calpestatiโ€.

Creazione di comitati di quartiere, consulte e tavoli tecnici per ascoltare costantemente la gente, la cittร tutta << Orta Nova deve tornare a essere una cittร della gente, una cittร per tutti. Il cambiamento passa dalla partecipazione e dal coraggio>> ha ancora aggiunto Angela Fazi che ha annunciato, tra i primi progetti del suo programma amministrativo, lโ€™attuazione del Piano per lโ€™eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA).

La lista โ€œAngela Fazi Sindacaโ€ รจ composta da: Carmine De Girolamo, Maria Gerardina Amorico, Fatima Annese, Rosa Carchia, Antonio Di Carlo, Marilena Di Mattia, Antonella La Salvia, Maria Grazia Martire, Serena Maggi, Maurizio Marsiglia, Maria Russo, Antonio Gerardo Sette, Michele Sondrio, Luigi Padalino, Ilaria Verlingieri e Paolo Volpicelli.

La lista โ€œCoraggio Orta Novaโ€, invece, da: Giovanni Abruscio, Tiziana Dellโ€™Accio, Giada Di Palma, Vincenzo Pio Di Palma, Teresa Fabbiano, Maria Grazia Falcone, Ciro Fazi, Matteo Iaffaldano, Antonio Iozzi, Anna Chiara Lavista, Antonio Manzi, Ciro Marchese, Veronica Pandiscia, Martina Porcelli e Rosaria Todisco.