Il Segretario Federale della Lega, Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, sarà a Foggia mercoledì 21 maggio. Ad annunciarlo il Vice Commissario regionale per la Puglia della Lega nonché Commissario Provinciale per la provincia di Foggia della Lega, Joseph Splendido. Nelle prossime ore sarà diffuso il programma della visita.

Intanto, Splendido ricorda i progressi sulla pavimentazione della superstrada del Gargano “grazie all’intervento del Ministro Salvini”. “Con tenacia e caparbietà siamo riusciti nel nostro intento. Da lungo tempo, abbiamo seguito l’iter ed eravamo in attesa di una notizia appena giunta dall’Anas: questa mattina con ordinanza n. 224/2025/BA si dà formalmente inizio ai lavori di ripavimentazione della strada statale 693, denominata superstrada del Gargano”. Il consigliere regionale della Lega, Joseph Splendido, esprime la sua soddisfazione per l’annuncio. “Grazie all’attenzione e all’impegno dimostrato dal Ministro Matteo Salvini e alle mie sollecitazioni e al mio strenuo impegno fu sottoscritto mesi fa il decreto che dava ufficialmente il via ai lavori di messa in sicurezza della Strada a scorrimento veloce 693 del Gargano. Alle parole fanno seguito prontamente i fatti”, sottolinea Splendido. “L’opera, attesa dal 2022 è stata poi inserita nella Finanziaria 2024 del Governo. Parliamo – prosegue il consigliere regionale – di lavori fondamentali per garantire la sicurezza e lo sviluppo economico e turistico del nostro territorio, una vittoria per il territorio, cittadini e istituzioni che hanno lavorato in sinergia”. Splendido aggiunge: “in pochi mesi l’opera è avviata, il che conferma l’impegno del Governo per risolvere le criticità infrastrutturali e migliorare la qualità della vita nella provincia di Foggia”. L’intervento, viene avviato dall’uscita del casello autostradale di Poggio Imperiale. Splendido conclude: “a partire da oggi ha inizio la pavimentazione che interesserà tratti saltuari, i più ammalorati, per tutta la lunghezza dei 60,4 chilometri”. I lavori si concluderanno il 28 settembre prossimo.