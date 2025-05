Escursioni, natura, matematica, esperimenti, letture. “Galattica a scuola” è un viaggio che mira ad accompagnare alunne ed alunni della scuola secondaria di primo grado “Sacro Cuore” di Orsara di Puglia in un percorso di crescita, responsabilità, partecipazione. Un’iniziativa che rientra tra le attività del progetto “Galattica Orsara”, che vede il Comune di Orsara di Puglia in qualità di ente capofila, gestito dalla cooperativa sociale Medtraining. Lestelle di Galattica Orsara, quindi, brilleranno attraverso una serie di attività che hanno l’obiettivo di accompagnare i giovani del territorio verso opportunità ed esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione civica, favorendone l’autonomia, il protagonismo e l’inserimento attivo nelle comunità locali.

Dopo il primo appuntamento di ieri mattina nel bosco Acquara, nelle giornate del 23 e 30 maggio e del 5 giugno 2025, si svolgeranno le escursioni in natura a cura della cooperativa sociale Ortovolante, che coinvolgeranno gli studenti in percorsi esperienziali finalizzati a conoscere meglio il territorio, le relazioni tra le piante del bosco e del sottobosco e le bellezze naturali di cui è circondato. Venerdì 16 maggio, alle ore 9.00, è in programma “La disfida matematica ed esperimenti di peer education” a cura del professor Rocco Dedda, protagonista di “Un quarto d’ora con il prof”, il suo canale youtube nel quale spiega matematica e fisica in maniera semplice e coinvolgente, abbinando i primordiali scopi didattici a quelli divulgativi. Il 29 maggio, alle ore 9.00, è in programma l’incontro per le classi primaria e secondaria con l’autrice Malusa Kosgran sul suo libro “Malombra, Gargara, Tarantola e altri esseri fantastici della Puglia”, letto nelle scorse settimane dagli studenti e che vivranno con la scrittrice un momento di confronto. La scuola “Sacro Cuore” di Orsara di Puglia fa parte dell’Istituto Comprensivo “Viriglio-Salandra” di Troia.

Il progetto “Galattica Orsara” è un’iniziativa della Regione Puglia, a cura della Sezione Politiche Giovanili e di ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, diretta a fornire ai giovani pugliesi servizi per l’informazione, l’accompagnamento e il supporto all’attivazione ed a promuovere azioni di animazione territoriale tra pari, all’interno di spazi pubblici già destinati ad accogliere iniziative a favore del mondo giovanile.

Per info: galattica.orsara@gmail.com – tel. 351.2451333