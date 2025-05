E’ tutto pronto per “The Talent Show”, l’evento promosso dall’associazione Il Girasole di Foggia nell’ambito del progetto “All Aut Inclusive”, in programma al Teatro Giordano di Foggia il 17 maggio 2025 alle 20.30. Si tratta del risultato di un percorso di co-progettazione intrapreso con il Comune di Foggia dopo l’avviso pubblico regionale sul “fondo per l’inclusione sociale delle persone con disabilità” della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Durante la serata ci sarà la rappresentazione dei diversi laboratori del progetto, per vivere insieme le emozioni, la creatività e le abilità dei ragazzi dell’ I.C. Dante Alighieri – Foggia, dell’I.T.E.T. Blaise Pascal-Foggia e dell’Associazione Il Girasole, oltre all’esibizione del laboratorio teatrale curato dalla Piccola Compagnia Impertinente.

L’evento vedrà la presenza delle istituzioni che hanno reso possibile il progetto, dei partner coinvolti, delle scuole e delle famiglie dei ragazzi protagonisti delle attività. E non mancheranno le sorprese e le emozioni.

“Con questa serata vogliamo mettere in mostra i talenti che questo progetto ci ha permesso di coltivare, nell’ottica di guardare all’autismo come una risorsa e non come una fragilità”, spiega Cristina Bubici, Psicoterapeuta, Analista del Comportamento e Supervisore ABA – Associazione Il Girasole. Per info su come partecipare e iscrizioni: cell. 3453794976 – www.ilgirasolefoggia.it.