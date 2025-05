Si è svolta presso il plesso scolastico “Blaise Pascal’’ di Foggia alla presenza delle Autorità civili, militari, associazioni, personale scolastico e familiari dei candidati al premio. L’iniziativa voluta dalla Dirigente Scolastica Giuliarosa Trimboli e l’Associazione Mario Frasca, giunta alla settima edizione, l’iniziativa ha lo scopo di ricordare Mario Frasca, ex alunno del Pascal diplomatosi il 23 luglio 1998 e tutti gli Eroi caduti per la Pace nel Mondo. Hanno deciso di partecipare a questa settima edizione 14 candidati: Michele Caggiano, Brando Rendine, Mattia Joseph Cucciniello, Stefano Augusto Mirra, Aurora Borgia, Filippo, Porcelli, Alessandro Viceré, Abdessamad Ben Hamdouch, Alessandro di Gennaro, Andrea D’Alessandro, Marco Cringoli, Tommaso Bonfitto, Claudio Ciliberti e Cristian De Filippo, che hanno deciso di portare il proprio elaborato in ricordo dei Caduti italiani nelle Missioni Internazionali di Pace all’estero. Il premio nasce per ricordare l’ex alunno caduto per gli ideali di pace e democrazia in territori martoriati contro la lotta al terrorismo, più precisamente in AFGHANISTAN dove perse la vita il 23 settembre 2011 ad Herat. Ricordare Mario e tutti i caduti dal 1950 ad oggi, permetterà a tutti noi di mantenere viva al memoria dei nostri soldati e civili che ogni giorni s’impegnano per la PACE nel mondo. Toccanti le parole del testimonial di questa settima edizione del premio, il Dott. Tino Sorino che ha voluto ricordare il suo papà deceduto in Somalia nel 1954, quando lui allora aveva solo un anno. I vincitori di questa edizione sono: Tommaso Bonfitto con l’inedito brano musicale “Oltre i confini’’, si guadagna il primo posto portando a casa il personal computer di ultima generazione, il secondo classificato Mattia Joseph Cucciniello che guadagna un buono di euro 200,00 con il video ideato con l’intelligenza artificiale, il terzo classificato all’alunno Michele Caggiano che porta a casa un buono di 150 euro con la realizzazione di un quadro.