FOGGIA – Un Teatro Giordano come non lo si era mai visto prima. The Talent Show ha riempito gli spalti di famiglie e di giovanissimi in occasione della gran serata finale. L’evento promosso dall’associazione Il Girasole di Foggia nell’ambito del progetto “All Aut Inclusive” è il risultato di un percorso di co-progettazione intrapreso con il Comune di Foggia dopo l’avviso pubblico regionale sul “fondo per l’inclusione sociale delle persone con disabilità” della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A calcare il palco più importante di Foggia bambini e giovanissimi esibiti in rappresentazione dei diversi laboratori del progetto: ne è venuto fuori un mix perfetto di emozioni, creatività e abilità acquisite, il tutto sotto il segno dell’inclusione. A partecipare i ragazzi dell’I.C. Dante Alighieri – Foggia, dell’I.T.E.T. Blaise Pascal-Foggia e dell’Associazione Il Girasole, oltre all’esibizione del laboratorio teatrale curato dalla Piccola Compagnia Impertinente.

“Una serata meravigliosa coronata dall’esibizione dei nostri ragazzi, dei tanti talenti – spiega la vice presidente de Il Girasole Cristina Bubici, Psicoterapeuta, Analista del Comportamento e Supervisore ABA – è stata la manifestazione di un progetto che guarda all’inclusività; un’esplosione di gioia e di meraviglia. Da domani continueremo a fare ciò che facciamo tutti i giorni, lavorare per l’inclusione di bambini, ragazzi e giovani adulti inserendo anche la preparazione all’inclusione lavorativa”.

“Sul tema dell’inclusione e delle disabilità stiamo facendo tanto e faremo molto di più – assicura l’Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Foggia Simona Mendolicchio – in questa bella serata abbiamo presentato i risultati del progetto All Aut Inclusive, e ha riguardato i ragazzi dai 13 ai 21 anni con diversi impegni di tipo ludico ma anche di inserimento lavorativo. Li ho visti all’opera in diverse occasioni e sono molto entusiasti come lo sono anch’io. Tutta la comunità è contenta di questo tipo di percorsi, nessuno deve essere lasciato indietro. Bisogna dare l’occasione a tutti di mettere in campo le proprie capacità. Ai giovani e alle loro famiglie ribadisco che non sono soli”.

“Ben vengano queste serate dove tutti i giovani, con tanto impegno si sono applicati, hanno lavorato e poi dato dimostrazione di tutto ciò che hanno imparato davanti alle proprie famiglie e alla città, superando qualsiasi confine e gap – commenta la consigliera regionale Rosa Barone – è il territorio che risponde. L’obiettivo, oggi centrato, è quello di stimolare la normalità e la quotidianità anche attraverso queste giornate che celebrano le diversità e l’inclusione”. Proprio nel weekend dedicato alla festa del Terzo Settore dauno, The Talent Show è la dimostrazione e il risultato dell’enorme impegno del mondo associazionistico foggiano, motore trainante del territorio. Operante da diversi anni, l’associazione “Il Girasole” timonata da Marco Fuiani e Cristina Bubici, seguita da esperti del settore, è una degli esempi più virtuosi.