Con la proclamazione dei vincitori si avvia a conclusione anche la quarta edizione del Premio di Letteratura per Ragazzi e Ragazze “la Magna Capitana”, istituito dalla Regione Puglia, d’intesa con Puglia Culture. Sono stati resi noti nel pomeriggio del 21 maggio 2025, nella suggestiva Sala Fedora del Teatro “Umberto Giordano” di Foggia i nomi delle autrici e degli autori dei libri più votati dai 4000 giovani lettori e lettrici delle 200 classi delle scuole pugliesi che hanno aderito: Matteo Corradini, Eravamo il suono, Lapis 2024 per la categoria 12+; Malusa Kosgran e Vittoria Facchini, Malombra, Gargara, Tarantola e altri esseri fantastici della Puglia, a cura di Teresa Porcella, Telos, 2024 per la categoria 9-11 anni e Bimba Landmann, Noi Kodama, Camelozampa, 2024 per la categoria 6-8 anni.

Premio speciale a Evald Flisar, Guarda dalla finestra, traduzione di Lucia Gaja Scuteri, Besa Muci, 2024. Un riconoscimento attribuito dalla giuria di esperti, composta da Barbara Schiaffino, direttrice editoriale della rivista “Andersen”, mensile dedicato ai libri per ragazzi); Stefania Carioli, assegnista di ricerca dell’Università di Chieti-Pescara e professore associato di Letteratura per l’infanzia presso l’Università “Link Campus University”; le libraie della Libreria Farfilò di Verona, Lucia Cipriani e Silvia Mengali, vincitrici della 43esima edizione del Premio “Gianna e Roberto Denti”; Silvia Cuppini, bibliotecaria presso la Biblioteca “Silvio Mucini” di Pianoro (BO) e componente della Commissione nazionale Biblioteche e servizi per ragazze e ragazzi dell’AIB – Associazione Italiana Biblioteche; Milena Tancredi, responsabile della Biblioteca dei Ragazzi della “Magna Capitana” di Foggia e colonna portante dell’organizzazione del Premio, insieme al gruppo di lavoro della Biblioteca dei Ragazzi.

Alla cerimonia di proclamazione sono intervenuti il Console Generale presso il Consolato d’Italia a Capodistria, Giovanni Coviello; il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Aldo Patruno; l’Assessora alla Cultura del Comune di Foggia Alice Amatore; la Direttrice del Polo Biblio-Museale di Foggia, Gabriella Berardi; il Presidente della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia Aldo Ligustro. Tutti hanno sottolineato l’importanza della lettura e di progetti che non siano solo eventi, ma percorsi di condivisione e costruzione di nuove competenze e nuovi saperi.

Prima dell’evento, alle ore 17.00 a Palazzo di Città, il Console Generale presso il Consolato d’Italia a Capodistria e una delegazione slovena sono stati ricevuti dalla Sindaca Maria Aida Episcopo. Alla cerimonia di premiazione, inoltre, da segnalare in questa edizione la presenza diFabrizio Somma Presidente dell’Università popolare di Trieste e di Chiarastella Fatigato, docente e referente del progetto di promozione della lettura della scuola in lingua italiana “Pier Paolo Vergerio il Vecchio” di Capodistria. Con il supporto del Consolato italiano a Capodistria, e con altre due scuole elementari in lingua italiana di Isola d’Istria e di Pirano, sessanta studenti sono intervenuti alla cerimonia insieme ad una rappresentanza di dirigenti scolastici, insegnanti e bibliotecarie. Le ragazze e i ragazzi hanno anche prodotto degli elaboratori sui libri finalisti della categoria 9-11 anni, alcuni dei quali premiati dall’organizzazione. La loro presenza in città + stata anche occasione per visitare il centro storico e i musei della città, dal civico a quello di storia naturale.

“Rendere la nostra città ancora più attrattiva, accogliente, strutturata e proiettata in una dimensione di respiro internazionale è per noi un impegno prioritario, che investe ogni aspetto dell’Amministrazione. Siamo e saremo sempre apertissimi a scambi ed iniziative che uniscono e non dividono, per far sentire chiunque a casa a Foggia” spiega la Sindaca Maria Aida Episcopo. “Valorizzare il nostro patrimonio storico, culturale, artistico, architettonico, investire in bellezza, talento, ricerca, innovazione, entusiasmo, capacità: sono le sfide che abbiamo scelto di affrontare, con la piena consapevolezza delle potenzialità – per gran parte ancora inespresse – del nostro territorio e della ricchezza in termini di capitale umano che contiene e produce. I sorrisi e la luce nei volti dei nostri graditi ospiti sono la conferma della bontà del percorso da noi intrapreso” sottolinea l’Assessora alla Cultura Alice Amatore. Nei due giorni seguenti la proclamazione, come momento conclusivo di questo progetto di promozione della lettura, perte un mini-tour dei vincitori, che possono così incontrare i tantissimi giovani lettori e lettrici che hanno letto i loro libri e hanno espresso le proprie preferenze. In particolare, il 22 maggio a Foggia, i vincitori incontrano gli studenti delle province di Foggia, Bari e BAT (Barletta-Andria-Trani) in tre diverse location: Palazzetto dell’Arte “Andrea Pazienza”, Auditorium Santa Chiara e Teatro comunale “Umberto Giordano”.

Tappa a Lecce, invece, il 23 maggio per incontrare gli studenti delle province del capoluogo salentino, di Brindisi e di Taranto, presso la Biblioteca “Bernardini” e il Museo “Castromediano”. Anche per questa edizione, la Regione Puglia ha distribuito cento copie dei volumi finalisti alle biblioteche pubbliche dei territori delle scuole partecipanti.