Ci saranno anche due cittadini di Troia tra gli insigniti con l’Onoreficenza dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana all’interno delle celebrazioni della 79^ Festa della Repubblica, che avranno luogo a Foggia, in piazza Italia, nella mattinata del prossimo 2 giugno, alla presenza del prefetto Grieco e delle autorità militari, religiose e civili del territorio. I nuovi Cavalieri al Merito della Repubblica troiani sono Fernando Di Gennaro e Fernando Prencipe.

Insignito in ragione di una vita spesa nel mondo del volontariato, Di Gennaro è attualmente segretario dell’Avis di Troia, ma nel corso del tempo ha militato in diverse altre realtà associazionistiche del territorio, tra cui l’Associazione delle Guardie zoofile e ambientali e l’Associazione nazionale Carabinieri. Sarà insignito, come detto, anche Fernando Prencipe, dipendente del Ministero della Difesa in servizio presso il Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri: il riconoscimento giunge a Prencipe in considerazione del lavoro svolto con particolare benemerenza, specie a favore delle diverse comunità dei Monti Dauni in cui ha operato nel corso degli anni.

Orgoglioso dei propri concittadini il sindaco Caserta, che a proposito dichiara: “Si tratta di un momento solenne per rinnovare, insieme, i valori fondanti della nostra Repubblica: la libertà, la democrazia, la giustizia e la coesione sociale. Valori che ci uniscono come comunità e che trovano espressione concreta anche nei gesti di riconoscimento verso i cittadini che si sono distinti per merito civile e impegno a favore del bene comune. In tale occasione, sarà per me motivo di particolare orgoglio – prosegue Caserta – assistere alla consegna dell’Onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana al signor Fernando Di Gennaro e al signor Fernando Prencipe, nostri concittadini, esempio di dedizione e di servizio alla collettività. A nome dell’intera comunità di Troia, esprimo loro le più sentite congratulazioni per questo meritato riconoscimento e rivolgo un sentito ringraziamento alle istituzioni che ogni giorno custodiscono e rinnovano lo spirito repubblicano”.