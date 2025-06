“Lo stato pietoso in cui versa il parco giochi a San Pio X dove, venerdì scorso, è caduto un grosso albero a poca distanza da un’altalena, è l’esempio plastico della totale incapacità amministrativa della maggioranza Episcopo di garantire decoro e manutenzione del verde in città e di quegli spazi di socialità che dovrebbero rappresentare il fiore all’occhiello di Foggia, anziché luoghi del degrado”. Lo affermano i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Maurizio Accettulli, Claudio Amorese, Concetta Soragnese e Gino Fusco che proseguono: “Allo stato attuale, dopo l’incidente di pochi giorni fa, non è stato messo in sicurezza e ripristinato il cancello danneggiato dalla caduta dell’albero. E c’è da chiedersi se si è provveduto a una ricognizione scrupolosa degli altri alberi presenti all’interno del parco – una volta custodito e da anni non più – per evitare ulteriori e gravissimi pericoli per i bambini e i fruitori in genere del parco. Non si può non porre l’accento, inoltre, sulla sporcizia e sulla manutenzione del verde completamente assente, come del resto è ampiamente visibile in tutte le zone di Foggia da settimane. Chiediamo – concludono i consiglieri meloniani – alla sindaca Episcopo di farsi immediatamente carico di questa problematica e di fornire risposte concrete in tema di manutenzione degli spazi verdi in città. L’estate è appena iniziata e Foggia merita di essere gestita come una città civile”.