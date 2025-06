“Rimettiamo insieme la Banda”. È questa la missione che John Belushi e Dan Aykroyd condividono nel film “The Blues Brothers”. Anche a Rocchetta Sant’Antonio, in provincia di Foggia, una delle missioni dell’Amministrazione comunale è quella di far nascere la nuova Banda Musicale del paese. “Il 3 giugno”, spiega il sindaco Pompeo Circiello, “abbiamo consegnato ufficialmente gli strumenti musicali alle studentesse e agli studenti delle classi quarta e quinta della scuola primaria e secondaria, grazie al finanziamento ottenuto nell’ambito del progetto ‘Rocchetta la Poetica’, linea B del PNRR”. Ragazze e ragazzi potranno imparare a suonare uno strumento musicale. Lo faranno grazie al laboratorio musicale gratuito che inizierà martedì 10 giugno.“La musica coinvolge, aggrega, suscita stimoli positivi ed energie creative, è un mezzo di formazione straordinario per tutti, in particolare per le nuove generazioni”, aggiunge il primo cittadino. “La consegna degli strumenti è stato un momento emozionante, non solo per i ragazzi. A rendere la giornata ancora più speciale è stato il concerto dei giovani musicisti professionisti, che ci hanno regalato un’esibizione coinvolgente, dimostrando come passione e studio possano trasformarsi in talento e ispirazione, e magari divenire un’opportunità di crescita personale e professionale. Questo progetto non coinvolge solo i più giovani: la nuova Banda Musicale di Rocchetta sarà aperta anche agli adulti e agli storici componenti delle vecchie bande, che hanno scritto pagine importanti della nostra identità musicale. Le iscrizioni per partecipare al laboratorio musicale sono ancora aperte. Un ringraziamento sentito voglio rivolgerlo alla dirigente scolastica Carmen Luisa Apicella, ai docenti, alle famiglie, ai referenti del progetto dell’Associazione Festival Monti Dauni e a tutti coloro che vorranno mettersi in gioco in questa nuova avventura musicale che unisce tradizione, futuro e comunità. Non abbiamo solo consegnato degli strumenti: abbiamo acceso una scintilla”.