Sarà inaugurato giovedì 5 giugno 2025, a partire dalle ore 17.00, a Stornarella il Centro Sociale Polivalente per persone con disabilità. La struttura, sita in via De Chirico s.n.c. e di proprietà dell’Amministrazione Comunale, vede la cooperativa sociale SocialService in qualità di ente gestore. Al taglio del nastro sono previsti gli interventi istituzionali di: Massimo Colia, sindaco del Comune di Stornarella; Anna Maria Magaldi, assessore comunale alle Politiche Sociali; Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia.

Il Centro Sociale Polivalente per persone con disabilità, , come quello previsto dall’articolo 105 del Regolamento Regionale n. 4/2007 della Regione Puglia, è una struttura che offre un’ampia gamma di attività per favorire la socializzazione, l’integrazione e la qualità di vita di persone con disabilità. Si tratta di una struttura aperta alla partecipazione, anche non continuativa, di persone con disabilità, soprattutto con bassa compromissione delle autonomie funzionali, per attività ludiche, ricreative, di socializzazione e animazione.

Ma gli appuntamenti con il sociale non si fermano. Sempre il 5 giugno a Stornarella, a partire dalle ore 19.00, in piazza Umberto I prenderà il via la “Festa delle Famiglie – Arte in Festa”, un grande evento gratuito ricco di musica, giochi, laboratori per tutte le età. Il secondo evento della manifestazione è poi in programma a Cerignola, venerdì 6 giugno, negli spazi della Villa Comunale. La seconda edizione della “Festa delle Famiglie” con i volontari del Circowow e le attività di “Arte in Festa” sono organizzate dall’Ambito Territoriale di Cerignola, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali, e dalle cooperative SocialService ed Un Sorriso per Tutti.