E’ stato firmato giovedì 5 giugno l’Accordo programmatico – 1° patto educativo della città di Foggia. La firma è avvenuta presso la sala consiliare di Palazzo Dogana a Foggia alla presenza di numerose istituzioni, protagoniste e firmatarie dell’accordo e di numerose realtà del Terzo Settore.

L’accordo è frutto del lavoro che sta svolgendo in questi mesi la Rete di Progetti (‘Comunità Educante Rione Candelaro’, capofila APS Sacro Cuore, Progetto “Rete”, capofila Fondazione ENAC Puglia ETS, FoggiaLab, capofila L’Aquilone ETS, tutti progetti selezionati da Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Le istituzioni firmatarie del progetto sono: Comune di Foggia, Università degli Studi di Foggia, Polo Biblio-Museale Foggia, Consulta provinciale della Legalità, Forum del terzo settore, CSV, Istituto Figliolia – Casa delle Figlie della Carità Canossiane e Parroccchia-Oratorio Sacro Cuore di Gesù affidata ai Salesiani di Don Bosco.

Stanno partecipando al processo, che porterà alla formalizzazione del Patto Educativo anche Polizia di Stato Questura di Foggia, Comando Arma dei Carabinieri di Foggia, Asl Foggia e Fondazione Monti Uniti. I tre rappresentanti dei progetti Massimo Marino, Dario Palma e Simona Padalino hanno spiegato il perché di questa rete ed il percorso che ha portato fino ad oggi, definendo le fasi del lavoro di concertazione, ma anche le attività operative dei tre progetti, che oggi danno vita insieme alle istituzioni a questo accordo.

Il Patto Educativo è un documento aperto, che può accogliere tutte le realtà del terzo settore e istituzioni che vorranno condividere un percorso di crescita per il bene dei giovani di Foggia. L’obiettivo del Patto Educativo e l’accordo che va verso questo traguardo sono stati ‘battezzati’ da un ospite d’eccezione: il Presidente di Impresa Sociale Con i Bambini Marco Rossi Doria, che ha presenziato all’incontro e che ha sottolineato come questo sia un “percorso importante, poiché far diventare l’io, un noi è un processo faticoso da costruire, ma affascinante. E’ stato fatto” evidenzia Rossi Doria “un passo in più nella dimensione della città educante. E’ un pensiero rivolto verso il domani”.

Il prossimo passo del lavoro della Rete di progetti sarà la somministrazione guidata dei questionari, realizzati insieme dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Foggia e dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia per poi arrivare alla costituzione del patto educativo di comunità entro la fine di ottobre Nel pomeriggio il Presidente di Impresa Sociale Con i Bambini Marco Rossi Doria ha voluto incontrare le realtà selezionate per la realtà di Foggia all’interno del bando Organizziamo la Speranza. Il Presidente ha voluto fortemente questo incontro per parlare di questa nuova sfida, che riguarderà la città di Foggia (ed in particolare i quartieri Candelaro e Croci ed il Rione Biccari) per i prossimi quattro anni.