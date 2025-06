Sabato scorso, il prestigioso Teatro Regio di Capitanata ha accolto con entusiasmo Down The Wall Sketch, spettacolo conclusivo del laboratorio teatrale promosso dall’Associazione di Promozione Sociale Il Bell’Anatroccolo di Foggia, in collaborazione con l’Associazione Teatrale Tanino di Deliceto. Un evento speciale, su invito, che ha trasformato il palcoscenico di via Alfredo Guglielmi in uno spazio di espressione, integrazione e condivisione. La rappresentazione, andata in scena alle ore 21:00, ha visto protagonisti attori con e senza disabilità in un intreccio di teatro, danza e linguaggi espressivi, frutto di mesi di lavoro condotti all’interno del percorso Educazione alla Teatralità. Il laboratorio, attivo ormai da quattro anni, si è rivelato un terreno fertile per la crescita personale e relazionale dei partecipanti, molti dei quali con Sindrome di Down o disturbi dello spettro autistico. A guidare il progetto, l’attore e regista Gaetano Doto, anche presidente dell’Associazione Tanino, che ha affiancato Il Bell’Anatroccolo nella realizzazione dello spettacolo fortemente voluto dalla presidente dell’associazione foggiana, Patrizia Liquori. “Quest’anno abbiamo lavorato in modo particolare sulle emozioni, attraverso tecniche teatrali classiche e innovative”, ha spiegato Doto a margine dell’evento. “Recitazione, improvvisazione, mimica ed espressività corporea sono state le chiavi per aiutare i partecipanti a scoprire nuovi modi di comunicare. È stato un percorso intenso, che ha dato risultati tangibili non solo in scena, ma anche nella vita quotidiana dei ragazzi, come ci hanno confermato le loro famiglie”. In scena, accanto a Doto, si sono esibiti Francesco Pedarra, Chiara Aprile, Chiara Cannito, Incoronata Soldo, Vincenzo Ferraretti, Isabella Di Chiara, Luigi Minichella, Donatella Pisano e Matteo Ambrosino. Le coreografie, curate dalla maestra Rita Pesante, hanno impreziosito lo spettacolo grazie al talento del corpo di ballo composto da Veronica Antonaccio, Monica Bonassisa, Maria Grazia Pisano e Maria Ukolova. Alla riuscita dello spettacolo hanno contribuito anche Maria Luisa de Lisi, Laura Cotoia, Cecilia Chieffo, Antonio Buonomo e Michele Doto, con la grafica firmata da Maria Luisa de Lisi. Il titolo Down The Wall Sketch evoca l’abbattimento delle barriere, non solo fisiche ma soprattutto culturali e sociali. Un intento chiaro, perseguito con determinazione dagli organizzatori. “Il nostro sogno è che questo spettacolo possa vivere anche al di fuori del teatro”, ha dichiarato Doto. “Vorremmo portarlo nelle piazze, nei teatri, e anche nelle case di riposo, perché crediamo che l’arte abbia il potere di creare connessioni vere, ovunque”. L’evento ha rappresentato un esempio concreto e ispirante di come il teatro, quando è realmente inclusivo, possa diventare strumento di trasformazione, valorizzazione delle diversità e costruzione di comunità.