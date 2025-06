“Se ci sono state violazioni dello Statuto, del Codice etico o del Regolamento Adesioni di Fratelli d’Italia, invito a denunciarle e sarò il primo a chiedere formalmente chiarimenti al Presidente provinciale in merito a taluni adempimenti congressuali e post congressuali”. Lo fa sapere in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra, in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa.

“Quanto alle lezioni di moralità provenienti da Antonio Narciso, comprendo la giovane età e la delusione rispetto ad una nomina resa dalla Segreteria cittadina di FdI, che avrebbe meritato più opportuni approfondimenti, ma d’altronde lo stesso giovane Narciso si è candidato a sostegno della stessa Cascarano e della sua mozione. Non è la prima volta che in Fratelli d’Italia ci troviamo di fronte a persone che, dopo aver giocato certe partite e sostenuto certi schemi, insoddisfatte, prendono il pallone e se ne vanno impartendo lezioni”, prosegue il deputato foggiano.

E ancora: “Quanto all’episodio citato di una presunta aggressione, fin da subito come partito abbiamo invitato Narciso ad adire agli organi istituzionali del partito, posto che non mi risultano denunce o altro, a parte gli articoli di giornale.

La democrazia di un partito si basa sulle regole e non sulle mire personali o sulla ricerca di ambizioni fuori dalle regole. Ricordo a Narciso che, mentre lui era da una parte, a sostenere una specifica mozione congressuale e specifiche persone, io ero dall’altra a sostegno di un’altra visione del partito, sia nella linea politica sia nell’organizzazione”, conclude La Salandra.