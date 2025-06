Licia Colò, Mario Tozzi, Pino Strabioli e poi, ancora, l’attore-regista e comico Giovanni Esposito, il professor Amedeo Colella social-divulgatore tra i più amati, Riccardo Piccirillo, Francesca Silvestre e Fabrizio Mandara: sono questi i primi ospiti dell’esordio del “Delifest”, una vera e propria festa di eventi che avrà una prima parte dal 4 al 6 luglio, tutta dedicata agli incontri d’autore con personalità della cultura italiana, e una seconda parte dal 12 al 15 agosto, con una serie di concerti live. Il Delifest è organizzato dalla South Side Music, direzione artistica di Gianni Di Carlo, nell’ambito di Mystica Harmonia, progetto promosso dal Comune di Deliceto e finanziato dal PNRR Linea Borghi. Gli eventi di luglio, tutti a ingresso libero, si terranno alle ore 21 nell’ampio spazio del cortile delle scuole elementari di Deliceto. A inaugurare la serie di incontri con l’autore, la sera di venerdì 4 luglio, sarà un evento “Dedicato a Napoli” tra musica, immagini e parole: assieme all’attore-regista e comico Giovanni Esposito, ci saranno il social divulgatore della cultura partenopea Amedeo Colella, l’artista e fotografo Riccardo Piccirillo, la conduttrice Rai Francesca Silvestre, la voce e la chitarra di Fabrizio Mandara. Sabato 5 luglio, invece, il giornalista-conduttore e regista Pino Strabioli dialogherà con Licia Colò, capace di raccontare e trasferirci la bellezza di 1000 angoli del mondo con i suoi programmi e i suoi libri. Domenica 6 luglio, infine, sarà ancora una volta Pino Strabioli a intervistare Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico, saggista, appassionato conduttore televisivo di trasmissioni come “Sapiens-Un solo pianeta”, dedicate alla straordinaria forza e allo stesso tempo alla fragilità della natura.

DELIFEST VOLA CON LUMIWINGS. Partner del Delifest è la Lumiwings, compagnia aerea internazionale protagonista della crescita esponenziale dei voli da e per l’Aeroporto Gino Lisa di Foggia. Sui voli della compagnia, i passeggeri potranno leggere del Delifest, saranno informati su date e ospiti della rassegna, avranno modo di approfondire la propria conoscenza del patrimonio culturale, storico ed enogastronomico di Deliceto, uno dei borghi più belli della Capitanata, piccolo-grande gioiello incastonato tra i boschi dei Monti Dauni e il cui profilo è dominato da uno dei castelli più belli e meglio conservati della Puglia.

L’ESTATE DI UN BORGO TUTTO DA VIVERE. Delifest è una delle 18 azioni di “Mystica Harmonia”, il progetto dell’Amministrazione comunale delicetana finanziato dal PNRR per fare di Deliceto “un borgo da vivere 365 giorni l’anno”, dotando il paese di strumenti, strutture, servizi e governance utili a farne una destinazione turistica e mettere a sistema tutte le sue potenzialità. Adriana Natale, consigliere comunale con delega a Cultura e Turismo: “Il periodo estivo sarà l’occasione per discutere insieme dello sviluppo del paese, di idee e progetti nuovi o già in fase di attuazione. Residenze artistiche, concorsi di idee, videocontest, open day, laboratori di comunità. Avremo ospiti da tutta Italia. Si confronteranno con i tanti delicetani che hanno partecipato attivamente a iniziative come il corso gratuito per esperti del turismo esperienziale. E non solo”. Pasquale Bizzarro, sindaco di Deliceto: “L’obiettivo è creare opportunità e strumenti di crescita culturale, sociale ed economica ‘con’ e ‘per’ tutta la Comunità. Accoglieremo anche tante delicetane e tanti delicetani che vivono e lavorano in altre città d’Italia e del mondo. Un turismo delle radici che arricchisce la nostra estate con energie e esperienze maturate in contesti differenti dal nostro. Mystica Harmonia, assieme ad altri progetti, integra e rafforza il più complessivo piano di sviluppo a cui stiamo lavorando”.