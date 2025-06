Sono tre giovanissimi fratelli di Lavis (Trento) i vincitori del “DeliceTour Award”, concorso di idee grazie al quale al Comune di Deliceto sono arrivati 60 progetti da tutta Italia. Camilla, Elia e Tommaso Pilati hanno presentato un progetto che, anche attraverso un gioco digitale, facilita la promozione e il miglioramento del borgo attraverso il coinvolgimento attivo e propositivo di cittadini e visitatori. Per lo sviluppo concreto della loro idea, riceveranno 10mila euro. L’iniziativa è promossa dal Comune di Deliceto, su progetto Mobile Idea, nell’ambito di Mystica Harmonia, piano di azioni finanziato dal PNRR Borghi. Sabato 21 e domenica 22 giugno, i 10 finalisti hanno vissuto un’esperienza immersiva nel borgo. Tutti i 60 progetti rappresentano un serbatoio a cui il Comune di Deliceto potrà attingere per i prossimi bandi pubblici coinvolgendo i creativi a cui resta in capo la proprietà intellettuale. Domenica 22 giugno, prima della decisione della giuria, i finalisti sono stati protagonisti di un hackaton, una “maratona” delle idee in cui ciascuno ha presentato il proprio progetto confrontandosi con gli altri.

IL LABORATORIO DI CERAMICA. Sempre nell’ambito di Mystica Harmonia, g𝑖𝑜𝑣𝑒𝑑𝑖̀ 26 𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑒𝑟𝑑𝑖̀ 27 𝑔𝑖𝑢𝑔𝑛𝑜, 𝑖𝑛 𝑃𝑖𝑎𝑧𝑧𝑎 𝐵𝑒𝑙𝑣𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒, il laboratorio e la residenza artistica curati da Juan Sandoval e Grazialba di Summa offriranno tre diversi momenti di partecipazione molto suggestivi. giovedì sarà costruito e poi acceso il forno effimero all’interno del quale saranno cotti i manufatti di argilla preparati in questi mesi. Venerdì, quando il fuoco sarà diventato cenere, il Forno Effimero sarà aperto per restituire i manufatti realizzati.

MYSTICA HARMONIA. Dalla primavera del 2024, il Comune di Deliceto sta sviluppando un articolato e ambizioso percorso, quello elaborato con “Mystica Harmonia, Deliceto dalle stelle in una grotta per aspera ad astra”, progetto finanziato nell’ambito del PNRR (Investimento 2.1, Attrattività dei borghi, linea B). È prevista la realizzazione di 18 azioni. Tutte convergono in modo integrato e complementare sulla messa a sistema delle potenzialità espresse dal patrimonio umano, materiale e immateriale del paese, per dotare Deliceto degli strumenti necessari alla propria valorizzazione quale nuova destinazione turistica.

Il filo conduttore di “Mystica” è rappresentato da note e testo di “Tu scendi dalle stelle”, il canto di Natale più famoso del mondo che proprio a Deliceto fu scritto da Sant’Alfonso Maria de’ Liguori: quel canto, infatti, ricorda l’atmosfera del borgo, una profonda umanità, e fu realizzato sotto il cielo delicetano, contemplando gli astri e il paesaggio circostante. La finalità del progetto, dunque, è quella di innestare processi di innovazione, partecipazione e sviluppo valorizzando le unicità del paese, facendone conoscere e assaporare la cucina tipica, dando modo a cittadini e visitatori di rigenerarsi ascoltando silenzio e suoni dei boschi. Fare esperienza di “un borgo tutto da vivere” attraversando vie e piazze, vivendo la spiritualità delle sue chiese e nei suoi conventi e poi, ancora, scoprire i posti in cui si ritrovano i giovani nelle serate trascorse insieme in un pub, all’aperto, e nei diversi luoghi di ritrovo. Valorizzare non solo l’imponente e ben conservato Castello Normanno, dunque, non soltanto chiese e monumenti, ma anche la sapienza e l’innovazione produttiva espressa da artigiani, imprese agroalimentari, fornai e caseifici, aziende agricole. E poi, ancora, le grotte, gli ipogei, la Deliceto sotterranea, la riscoperta in chiave moderna di tradizioni e vocazioni territoriali. In questa nuova narrazione, i cittadini di Deliceto hanno già iniziato a mettere i loro volti e la loro voce, così come il loro talento: sono infatti protagonisti diretti di molte azioni, tra cui la costruzione di un archivio della memoria viva, una mappa sonora per lo storytelling di comunità, un temporary pop-hub per la generazione di imprese culturali e creative. E non solo. Saranno attivati una carta integrata dei servizi per visitatori e cittadinanza, un infopoint turistico all’interno del Castello e una DMO, l’organizzazione che gestirà tutte le attività della destinazione turistica. Gli astri, che danno il nome al progetto, saranno al centro anche della realizzazione di infrastrutture ecologiche per l’osservazione delle stelle. A luglio e in agosto, Mystica Harmonia avrà anche un festival tutto suo, con la prima edizione del Delifest tra incontri d’autore e concerti.