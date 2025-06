Sotto lo sguardo austero della cattedrale di Troia, nel MED, il 13 luglio alle ore 20.00 prenderà vita M50, l’esposizione ideata dall’artista Jack Poliseno™ quale tributo inedito e potente ai 50 anni degli Iron Maiden, tra musica, arte e spiritualità.

Dal 13 al 27 luglio, negli spazi custoditi dalle antiche mura del Museo Ecclesiastico Diocesano di Troia le icone visive degli Iron Maiden rivivranno in un dialogo inedito tra arte contemporanea e spiritualità, in un tributo che abbatte le barriere tra sacro e profano. Un’occasione unica per celebrare i cinquant’anni della storica band britannica attraverso una narrazione artistica carica di simbolismi, luce e memoria.

Concepita come un ponte tra mondi apparentemente distanti, M50 fonde l’immaginario epico e dark degli Iron Maiden con l’identità storica e religiosa della città di Troia, offrendo al pubblico una visione inedita, quella in cui rock e sacro si sfiorano, dialogano e si comprendono. Le opere esposte – vere e proprie fusion art – reinterpretano le iconiche copertine degli Iron Maiden ambientandole nei luoghi simbolo di Troia, creando così una narrazione visiva in cui la mascotte Eddie diventa metafora della lotta tra bene e male, luce e oscurità.

Un concetto reso ancor più evidente dalla scelta tecnica delle tele retroilluminate, che i visitatori potranno accendere e spegnere, rivelando dettagli nascosti: un gesto simbolico che richiama il tema chiave dell’esposizione, “portare luce dove c’è oscurità”.

Opera centrale della mostra sarà 40POWERSLAVE, tela “reliquia” già protagonista della performance Diorama Temporale: seppellita l’11 settembre 2022 e riesumata il 3 settembre 2024, in occasione del 40° anniversario di Powerslave, album storico dei Maiden. Un gesto forte per riflettere sull’incuria dell’arte e il valore della memoria. Poliseno sfida stereotipi e cliché: non è il diavolo ad essere celebrato, ma il coraggio di affrontarlo. Le liriche degli Iron Maiden, spesso fraintese, raccontano invece un’epopea spirituale, colta, che affonda le radici nella storia, nella letteratura e nella fede.

“Non può esistere sacro senza profano. La luce si rivela solo quando squarcia il buio.” Jack Poliseno™ L’esposizione, organizzata da Civic Lab, è patrocinata da Maiden Italia (fan club italiano ufficiale degli Iron Maiden) e dal Comune di Troia.