Da lunedì 7 luglio la società Teknoservice, gestore del servizio di raccolta dei rifiuti a Cerignola, inizierà la distribuzione dei nuovi mastelli dedicati al secco residuo (indifferenziato). Saranno consegnati oltre 22mila nuovi contenitori insieme a una brochure riepilogativa con tutte le informazioni essenziali per una corretta raccolta differenziata. Per il ritiro del nuovo mastello è sufficiente presentare il codice fiscale dell’intestatario Tari.

Sono diversi i punti dove poter ritirare il mastello: all’Info point nell’ex Tribunale di Cerignola, in via Giovanni Falcone, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 14:00 e il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:45; al Centro di comunale di raccolta (Ccr) in Viale Vittime del Lavoro, in Zona Industriale, dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00; presso le Isole ecologiche (il lunedì alla rotonda della Lidl, il giovedì in Zona Torricelli vicino al Cercat e il sabato in via Giovanni Falcone di fronte all’ex Tribunale sempre dalle ore 7:00 alle ore 11:00); all’Info point del Comune di Cerignola, all’ingresso della Biblioteca di Comunità, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

“Questi nuovi contenitori sostituiranno i mastelli blu utilizzati finora. I cestini blu, una volta svuotati, dovranno essere utilizzati esclusivamente per la raccolta di carta e cartone. Contiamo sulla preziosa collaborazione di tutti i cittadini per rendere la nostra città sempre più pulita e sostenibile. Un piccolo gesto da parte di ognuno di noi può fare una grande differenza per l’ambiente”, le parole dell’assessore all’Ambiente Vincenzo Sforza.