Sono stati migliaia i visitatori che nel weekend appena trascorso hanno riempito le vie e le piazze di Troia (anche dall’estero, come turisti dall’Olanda, dalla Repubblica Ceca e dall’Argentina) per la Festa del Grano 2025, andata in scena, sabato 5 e domenica 6 luglio, per celebrare come da tradizione, quest’anno con un doppio appuntamento, la fine della stagione della mietitura e la storica identità contadina del paese del Rosone, riccamente allestito a tema in ogni suo scorcio per l’occasione: dal museo all’aperto dei vecchi attrezzi agricoli, con le singole piazze diventate teatro delle antiche fasi di lavorazione del grano, alla pedalata per i più piccoli con il laboratorio finale di raccolta delle spighe nelle campagne troiane; passando per la degustazione dell’Acquasale da Guinness (il più lungo del mondo) di ben 104 metri lungo tutto il corso centrale, gli stand di enogastronomia tipica del territorio, i giochi didattici per i tanti bambini accorsi nelle piazze limitrofe, il convegno accademico, a cura di Unifg, sulla tenuta della cerealicoltura in Capitanata, i concerti serali di musica popolare a cura della fondazione “La Notte della Taranta” e dell’artista di strada Mario Ciarmoli.

Così come le decine di vetrine commerciali del paese abbellite a festa per il contest fotografico “Grano in Vetrina”, votato on-line e infine vinto da Lumadesign con 919 preferenze (seguito da Sica, piazzatosi al secondo posto con 840 like; e da Coccinella, terzo con 646 like) che ha ritirato il premio di un buono in denaro, messo in palio dall’organizzazione, da investire in promozione della propria attività, cui verrà data visibilità anche sui canali social del Comune di Troia.

“La nostra amministrazione – ha commentato il sindaco di Troia, Francesco Caserta, soddisfatto per la riuscita dell’iniziativa – intende volgere lo sguardo al futuro guardando però anche al passato e alle radici della nostre economia, valorizzando sempre di più questo immenso patrimonio per comprendere appieno quale sia la direzione giusta da intraprendere per la nostra comunità. Quella che anima una città dalle mille sfaccettature ed un’identità culturale millenaria. Ringrazio tutte le associazioni, i tanti volontari e le attività produttive locali – ha concluso il primo cittadino – che hanno fatto sì che quest’edizione della Festa del Grano si sia trasformata in un autentico successo”.

La Festa del Grano 2025 è stata promossa da Comune di Troia; Pro Loco Aps Troia; Museo della Civiltà Contadina Vivente; Università degli Studi di Foggia; Raemi Viaggi.