ASL Foggia, Regione Puglia e Comune di Orsara fanno squadra, insieme, per rafforzare azioni e impegno sul diritto alla salute delle donne. È questo il senso dell’iniziativa che si svolgerà a Orsara di Puglia mercoledì 9 luglio alle ore 18. In aula consiliare, si analizzeranno esigenze e prospettive su “Il ruolo del medico di medicina generale fra la paziente e il ginecologo”.Le patologie della sfera genitale femminile rappresentano un ambito clinico ad alta prevalenza, che coinvolge donne di tutte le fasce d’età e si riflette in modo significativo sulla salute fisica, psicologica e sociale delle pazienti. In questo contesto, il medico di medicina generale (MMG) ricopre un ruolo cruciale come primo interlocutore della donna nel percorso di cura e, grazie alla conoscenza globale e continuativa della paziente, può intercettare precocemente segnali e sintomi spesso aspecifici, facilitare l’accesso a una valutazione specialistica ginecologica appropriata e accompagnare la paziente nel successivo iter diagnostico e terapeutico. Il suo ruolo non è solo di filtro, ma anche di mediatore consapevole, in grado di costruire un ponte di comunicazione tra la paziente e il ginecologo, favorendo un approccio integrato e centrato sulla persona. Tuttavia, la complessità delle patologie ginecologiche richiede una collaborazione strutturata e continuativa tra MMG e specialisti ginecologi, che va rafforzata e resa sistematica. L’incontro di mercoledì 9 luglio, dunque, si propone di riaffermare la centralità del MMG nella gestione delle patologie ginecologiche comuni e nella prevenzione e di favorire una migliore comunicazione interdisciplinare tra medicina generale e ginecologia. Tutto questo attraverso la promozione di modelli organizzativi condivisi e strumenti di collaborazione (linee guida comuni, percorsi diagnostico-terapeutici, accesso facilitato alle consulenze specialistiche). Solo attraverso un’effettiva integrazione tra territorio e specialistica sarà possibile garantire alle donne un’assistenza più efficace, tempestiva e umana, migliorando la qualità della presa in carico e ottimizzando l’uso delle risorse sanitarie. Sarà Mario Simonelli, sindaco di Orsara, ad aprire i lavori del convegno durante il quale interverrà Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia con delega alla Sanità. Relatori dell’incontro saranno Antonio Lacerenza, direttore Ginecologia e Ostetricia del Presidio Ospedaliero di San Severo; Silvia Intenzo, vicesindaco di Orsara di Puglia – medico di medicina generale ASL Foggia; Donatella Mescia, medico di medicina generale ASL Foggia.