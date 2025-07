Non è un dono qualsiasi quello che la Fondazione Nuova Specie riceverà sabato 12 luglio presso la propria sede (il Villaggio Quadrimensionale, a Troia in zona Pip). Si tratta, infatti, di un prezioso omaggio artistico: l’opera scultorea dal titolo “La Vita”.

La comunità della Fondazione la riceverà direttamente dalle mani del suo importante autore, ovvero Felice Tagliaferri, rinomato scultore di origini carlantinesi, noto a livello internazionale non solo per la pregiata fattura delle sue creazioni, ma anche per essere un’icona del potere dell’arte e del primato che essa può esercitare persino dinanzi a pesanti limitazioni fisiche.

Tagliaferri è infatti un esempio più unico che raro: è diventato scultore e si è affermato come tale solo in seguito alla cecità che lo colpì ancora molto giovane; nel corso degli anni ha messo a punto una tecnica scultorea molto personale, sia in termini di realizzazione che per capacità delle sue opere di essere “tattili”, adatte, cioè, ad una fruizione esaustiva anche solo con le dita.

Per l’inaugurazione dell’opera “La Vita” presso il Villaggio Quadrimensionale, prevista per le ore 16 di sabato 12 luglio, la Fondazione Nuova Specie ha dunque inteso organizzare “Felice festa a…Felice Tagliaferri”, un grande evento di due giorni – patrocinato dalla Presidenza del Consiglio della Regione Puglia, dalla Provincia di Foggia, dal Comune di Troia e dal Comune di Carlantino – per celebrare il grande artista originario dei Monti Dauni attraverso momenti di riflessione e scambio sulle tematiche legate all’arte e sulle strategie di cambiamento interiore.

Una manifestazione che permetterà di apprezzare come un evento negativo possa invece rappresentare una spinta all’evoluzione. Che è, in sostanza, il fil rouge che lega tutta l’attività della Fondazione Nuova Specie (con i suoi laboratori creativi volti alla crescita individuale e collettiva).

Autore del Cristo Rivelato e della Pietà Ribaltata nonché ideatore del Museo Omero di Ancona, Tagliaferri ha visitato lo scorso anno, presso il Villaggio Quadrimensionale troiano, le Opere di WeltanschArt (attenzionate dal Ministero della Cultura e dall’Unesco grazie alla nuova sperimentazione artistica avviata anni fa dalla stessa Fondazione Nuova Specie), apprezzandole molto e riconoscendone il valore.

Proprio per questo, tra lo scultore non vedente e la comunità di crescita troiana si sono creati un forte legame ed un autentico scambio, che hanno quindi portato all’evento di sabato e domenica prossimi.

Raffaele Cimetti, presidente della Fondazione, dichiara: “Siamo onorati di poter avere Felice Tagliaferri come nostro ospite per questa giornata dedicata a lui. La relazione, che si è creata nel corso di quest’ultimo anno, con questo importante scultore ci sta arricchendo reciprocamente e ha già portato importanti frutti. Siamo anche onorati di poter inaugurare, durante l’evento, la scultura che Felice Tagliaferri ha realizzato per la Fondazione.”

Le celebrazioni in onore di Felice Tagliaferri avverranno anche attraverso un momento più istituzionale, ovvero un convegno-racconto con diversi relatori di rango. Per l’occasione – sempre a partire dalle ore 16 di sabato 12 luglio, presso la sede della Fondazione Nuova Specie – si confronteranno con il noto scultore: il critico d’arte Vittorio Spampinato; Stefania Guerra Lisi, ideatrice Disciplina Globalità Linguaggi; Silvia Mornati, docente Accademia di Belle Arti di Brera; Francesco Caserta, sindaco di Troia; Graziano Coscia, sindaco di Carlantino; Francesca Loiacono, vicepresidente Fondazione Nuova Specie; Melissa Bonfanti, storica dell’arte; Giuseppina Mastrangelo, ceramista e scultrice; Nadia Tres, coordinatrice artistica; Giuseppe Nobiletti, presidente della Provincia di Foggia.

A seguire, dalle ore 20, musica, balli e giocoleria. Mentre in mattinata, sempre sabato 12 luglio, alle ore 10 sarà possibile visitare le Opere di WeltanschArt del Villaggio Quadrimensionale, attraverso un percorso tattile oltre che visivo, con una visita guidata multisensoriale.