Stornara, attraverso il festival Stramurales, ha saputo reinventare il proprio destino, divenendo un caso di studio su come l’arte urbana muralistica possa rivitalizzare comunità rurali. Il “miracolo stornarese” è apparso su Fox News USA, BBC World Services, Yahoo USA, MSN USA, AOL USA, Metro.co.uk e molti altri. Ma vediamo le più ragguardevoli testate giornalistiche in dettaglio:

–BBC World Services ha offerto la sua copertura mediatica internazionale riguardante la straordinaria trasformazione di Stornara, che da paese agricolo in declino demografico si è reinventato attraverso l’arte urbana.

–Fox News USA ha dedicato un servizio al comune foggiano, definendolo “una piccola città che si è trasformata da comunità in declino a vivace destinazione turistica con oltre 150 murales colorati”. Il reportage ha sottolineato come il festival annuale abbia portato nuove attività commerciali e flusso turistico costante.

-Il New York Post ha pubblicato un articolo co-autoriale della giornalista Caroline Cubbin e del giornalista Luciano Magaldi Sardella, intitolato: “The key to reviving a ‘crumbling’ ghost town? Make it Instagrammable”. L’approccio ha colto un aspetto fondamentale: la capacità di trasformare il territorio in un luogo “fotografabile” e condivisibile sui social media.

-Il Daily Mirror ha definito Stornara “una città fantasma con strade morenti riportate in vita da un inaspettato boom turistico”, presentandola come esempio virtuoso di trasformazione territoriale.

Ma come nasce il progetto Stramurales? Esso nasce nel 2018 dalla visione del presidente Lino Lombardi e del team di Stornara Life APS. Dal 2018 ad oggi, oltre 150 murales hanno cercato di portare l’arte in Stornara, perché qui arte non ce n’era, trasformando la cittadina, con opere di street artist internazionali come Espinar di Valenza, Zabou Smith da Londra, Alaniz Niz dall’Argentina, … .

La rassegna “Comix Street” del 2022, organizzata con Giuseppe Guida (direttore del Festival del Nerd), ha ampliato l’offerta culturale unendo arte stradale e fumetto. Il Fondo Ambiente Italiano (FAI) ha inserito Stornara tra i luoghi di interesse culturale.L’obiettivo futuro è la realizzazione di una “Residenza per gli Artisti” per ospitare artisti internazionali, inserendo definitivamente il centro pugliese in un circuito di turismo culturale-artistico destagionalizzato.

Ormai, dopo il recente successo mediatico internazionale, si parla di “Modello Stornara”, diventato caso di studio anche in Romania, dimostrando che la rigenerazione territoriale non richiede grandi investimenti, ma visione, creatività e coinvolgimento di artisti e comunità locali. L’arte urbana ha trovato in questo borgo pugliese una dimensione inedita, dimostrando come la creatività possa prosperare anche in contesti rurali, generando valore culturale, sociale ed economico.

Il riconoscimento internazionale rappresenta il coronamento di un percorso iniziato quasi per gioco tra “dilettanti allo sbaraglio” ma poi diventato caso di studio mondiale, dimostrando che con passione, visione e determinazione è possibile trasformare il proprio destino anche dove prima non poteva essere minimamente concepibile.