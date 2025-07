Saletta con giochi, libri di favole, matite e pennarelli per accogliere i bambini in attesa di vaccinazione. Da oggi ha un nuovo volto l’ambulatorio del Dipartimento di Prevenzione di ASL Foggia, in piazza Pavoncelli, dove in media vengono eseguite 100 vaccinazioni al giorno.

I lavori hanno permesso di riqualificare gli ambienti posti al pian terreno della palazzina storica che risale al 1934 rendendoli a misura dei più piccoli con pareti colorate, quadri raffiguranti alcuni dei personaggi più amati del mondo Disney, come Topolino, Minnie, Paperino e Pluto e stencil con fiori, alberi e farfalle.

Sostituiti anche gli arredi per far posto a cucina e salotto in miniatura, in modo da ricreare una “cameretta” per i bambini, così da regalare sorrisi e gioia prima e dopo la vaccinazione e trasformare un momento delicato, vissuto con ansia e paura anche dalle famiglie, in un’esperienza serena. Il tutto è stato realizzato anche grazie al lavoro della Struttura Semplice Dipartimentale URP e Formazione di ASL Foggia, secondo le Linee guida Hospitality di Regione Puglia.

Questa mattina, alla presentazione, hanno portato il saluto, Raffaele Piemontese, Vicepresidente della Regione Puglia e Assessore alla Sanità; Antonio Nigri, Direttore Generale di ASL Foggia; Giuseppina Moffa Direttrice Servizi Igiene e Sanità Pubblica Area Sud; Michele Panunzio Direttore del Dipartimento di Prevenzione. Presenti il medico Pasquale Di Padova, gli infermieri Marilena Piccirilli, Tonia De Nittis, Andrea Nicastro, Michela La Salandra, Michela Grilli, Pasquale Rutigliano, Filomena Bisceglia, Giusy Totaro, Vittoria Pistacchi, l’assistente sanitario Federica Leone e Tonia Paglia amministrativa.

All’evento ha partecipato anche il team dell’associazione “Il Filo del Sorriso”, gruppo di volontari specializzati nella clown therapy (terapia del sorriso): Michele Di Iorio, in arte Sugar, Matteo Zingaro (Pippo), Antonella Marcovecchio (Doremi’), Maria Rosaria Marasco (Zeppolina).

Presenti, inoltre, i volontari del Servizio Civile di ASL Foggia.

“Credo che l’efficienza di un sistema sanitario si misuri anche dalla sua capacità di prendersi cura dei più piccoli e delle persone più fragili”, ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese. “Per questo, insieme al direttore generale dell’ASL Foggia, Antonio Nigri, ai medici e agli infermieri che ogni giorno lavorano con dedizione in questa struttura, abbiamo voluto fare un piccolo ma importante gesto di attenzione. Parliamo di un luogo che accoglie ogni giorno oltre cento persone, tra bambini e famiglie, per le vaccinazioni”, ha aggiunto Piemontese, che ha rimarcato quanto sia stato ritenuto “fondamentale che fosse uno spazio pensato non solo per la salute, ma anche per il benessere e la serenità di chi lo vive. Abbiamo allestito la sede dotandola di un fasciatoio, di una sala di osservazione post-vaccinazione e soprattutto realizzando un ambiente accogliente, colorato, non traumatico, perché un luogo sanitario può e deve essere a misura di bambino, di famiglia, delle mamme in attesa: non servono grandi risorse per fare grandi cose, basta ascoltare, avere attenzione, attivare la testa e il cuore, mettendo sempre al centro le persone”.

“L’ambulatorio vaccinale in piazza Pavoncelli – ha aggiunto Antonio Nigri, Direttore Generale di ASL Foggia – è un punto di riferimento per la città di Foggia e realizzare un luogo in grado di accogliere i piccoli pazienti e i genitori contribuisce a rendere gli ambienti sanitari rassicuranti”.