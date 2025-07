Villa comunale nuovamente stracolma di gente nella terza serata di SanMarkè Fest, il festival delle Radici in corso a San Marco in Lamis, promosso dalla locale sezione Acli “San Giuseppe Aps” e finanziato grazie al contributo della Regione Puglia, previsto con legge regionale proposta dal consigliere regionale Napoleone Cera, con un ricco programma di iniziative ed eventi che si concluderanno domenica 20 luglio.

Ad infiammare i cuori la musica senza tempo partorita da due giganti del nostro tempo, Battisti e Mogol portata in scena da Gianmarco Carroccia, considerato uno dei massimi interpreti del sodalizio artistico inarrivato e inarrivabile. Non solo boom di presenze ma anche di partecipazione: tutti hanno intonato a squarciagola i classici senza tempo eseguiti da Carroccia, in un unico grande coro che ha emozionato e coinvolto.

“Sono particolarmente felice di essere al festival delle Radici – le parole dell’artista -. C’è un significato molto profondo: eseguiremo delle canzoni che hanno cinquant’anni, che però sono di un’attualità unica e la musica è una forma di espressione molto importante, che ci permette di arrivare dove magari non possiamo fisicamente. Con la musica riusciamo a viaggiare in ogni luogo, ovunque desideriamo, anche nei nostri luoghi d’origine ai quali sentiamo di appartenere”.

Nel corso della serata a Carroccia è stato conferito il premio Radici. A consegnare il riconoscimento Antonio Russo, già vicepresidente nazionale Acli, oggi presidente della fondazione Achille Grandi. “E’ molto bello ritrovarsi qui a San Marco in uno dei circoli storici della provincia di Foggia – ha dichiarato Russo -. E’ un circolo che è nato quasi ottant’anni fa, quest’anno le Acli compiono ottant’anni e devo dire che ritrovarsi in piazza con tanti ospiti importanti, dibattiti culturali e tanto altro dice di un’associazione che è assolutamente viva. Ed è viva nelle grandi comunità come nelle piccole. Io credo che dica anche della capacità di un’associazione, la nostra che si è radicata su tutto il territorio nazionale, di essere viva dappertutto, lì dove la gente c’è è lì dove la gente ha bisogno ancora di animare il dibattito pubblico, di stare insieme, di fare festa. Tutto questo è stato possibile anche grazie alla collaborazione con la Regione Puglia e auspichiamo che questa esperienza si possa ripetere”.

L’obiettivo, è stato sottolineato nel corso della serata, è quello di rendere il SanMarkè Fest un appuntamento fisso, un punto di riferimento per la provincia di Foggia a partire da San Marco in Lamis. Ma non finisce qui: questa sera la villa comunale di San Marco in Lamis vivrà un momento speciale, di quelli che lasciano il segno: Riccardo Scamarcio sarà ospite del Festival con i giornalisti Attilio Romita e Manila Gorio. Nel corso della serata è prevista anche la consegna del premio Radici a Lucia La Sala, PhD ricercatrice, docente dell’Università di Milano, professionista presso l’Irccs Multimedica Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi. Il riconoscimento andrà anche a Angelo Galante, arbitro internazionale di calcio a 5 e all’Asd San Marco, vincitrice della Coppa Italia Puglia dilettanti, della Coppa Puglia promozione 2024-25, campioni provinciali Giovanissimi under 14 e Allievi under 17. A seguire i deejay di Radio 105 daranno vita al Summer Show, si alterneranno in consolle con Andrea Belli & Martin e Carlo Gallo di Radio Norba.

Per info, aggiornamenti e per il cartellone completo degli eventi basterà seguire il canale social del festival: https://www.facebook.com/sanmarkefest.