L’Ateneo rinnova il proprio impegno verso un modello didattico ampio, innovativo e sempre più orientato all’internazionalizzazione. Si tratta di un approccio pensato per affrontare le trasformazioni sociali, culturali e tecnologiche del nostro tempo.

Il tutto è in linea con la nuova campagna di comunicazione, dal forte valore identitario e motivazionale, sintetizzata dallo slogan “Surprise Yourself. Always Do It”. Lo slogan invita studenti e studentesse a vivere l’esperienza universitaria come un percorso di continua scoperta e crescita personale.

La conferenza stampa è stata aperta dal Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio, che ha sottolineato come “Oggi più che mai, l’Università deve saper parlare ai giovani non solo attraverso l’offerta formativa, ma attraverso una visione. Con la proposta didattica per l’anno accademico 2025/2026 e con una campagna di comunicazione profondamente rinnovata e ispirata ai valori dell’inclusività e dell’apertura internazionale, l’Università di Foggia si presenta come uno spazio dinamico e accogliente, dove ciascuno può sorprendersi, riconoscersi e costruire il proprio futuro.”

Le immatricolazioni ai corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico ad accesso libero si apriranno venerdì 1° agosto 2025. Per i corsi a numero programmato, le modalità, le scadenze per la presentazione delle domande e lo svolgimento delle prove di ammissione sono indicate nei bandi pubblicati sul sito istituzionale dell’Ateneo.

L’offerta formativa, afferente ai sette Dipartimenti — Economia; Giurisprudenza; Medicina Clinica e Sperimentale; Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria; Scienze Mediche e Chirurgiche; Scienze Sociali; Studi Umanistici, Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione — si articola per l’anno accademico 2025/2026 in 33 corsi di laurea triennale, 22 corsi di laurea magistrale e 4 corsi magistrali a ciclo unico. Tra questi, 4 corsi sono interateneo, in quanto realizzati in collaborazione con altre Università italiane.

Di particolare rilievo è l’attivazione di 3 nuovi corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Scienze Sociali, il più recente tra i Dipartimenti dell’Università. Due di essi – Manager e giurista d’impresa (classe L-14/L-18) e Scienze del servizio sociale professionale (classe L-39) – hanno già ottenuto l’accreditamento ministeriale e saranno erogati in modalità blended. Il terzo, la laurea magistrale in Comunicazione per le imprese e istituzioni pubbliche (classe LM-59), sarà proposto in modalità prevalentemente a distanza ed è attualmente in fase di accreditamento.

A questo proposito, la prof.ssa Carmela Robustella, Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali, ha evidenziato il valore strategico di questi nuovi percorsi, capaci di rispondere alle esigenze emergenti del mercato del lavoro e di rafforzare la vocazione interdisciplinare e sociale dell’Ateneo. “Il nostro obiettivo è rompere gli schemi tradizionali, perché oggi formare significa molto più che trasferire nozioni: significa preparare gli studenti a muoversi agilmente tra i cambiamenti, capire le tensioni sociali e inventare risposte nuove. Il Dipartimento di Scienze Sociali è un terreno fertile per chi vuole mettersi in gioco, mettere in crisi le certezze e trovare strade originali.”

Tra le novità più significative spicca l’introduzione del nuovo curriculum in lingua inglese del Corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie (Agricultural Sciences And Technologies) , che si affianca al corso magistrale in Clinical and Experimental Biology, anch’esso erogato in inglese. Questa scelta rafforza la vocazione internazionale dell’Ateneo, che parallelamente amplia l’offerta didattica in modalità blended e a distanza, garantendo maggiore flessibilità e innovazione per rispondere alle esigenze di una comunità studentesca sempre più globale e diversificata.

In questo contesto, l’Università di Foggia conferma il proprio impegno su temi chiave quali sostenibilità ambientale, transizione digitale, intelligenza artificiale, valorizzazione del patrimonio culturale e internazionalizzazione, promuovendo corsi in lingua inglese e potenziando i servizi rivolti agli studenti internazionali.

La Prorettrice vicaria, prof.ssa Donatella Curtotti, ha rimarcato l’importanza di un approccio formativo che va oltre la semplice competenza tecnica: “Vogliamo formare non solo professionisti competenti, ma persone consapevoli, curiose, capaci di affrontare le sfide globali con spirito critico, creatività e responsabilità. Il nostro Ateneo è un laboratorio di idee, un luogo in cui valorizzare le differenze e costruire connessioni: tra discipline, culture, generazioni. Lo slogan ‘Surprise Yourself. Always Do It’ sintetizza il nostro approccio: un invito continuo a mettersi in gioco, a non smettere mai di crescere, a vivere l’Università come un’esperienza autentica di trasformazione e scoperta”.

La presentazione dell’offerta formativa è stata curata dal prof. Giorgio Mori, Delegato rettorale alla Didattica, che ha evidenziato come l’Ateneo continui a puntare con decisione sull’innovazione didattica e sull’ampliamento dei corsi in lingua inglese, elementi fondamentali per garantire una formazione al passo con i tempi e rispondere alle esigenze di un mondo sempre più globalizzato. “La didattica all’Università di Foggia non è mai statica: è un viaggio in continuo movimento, un dialogo aperto che sfida le tradizioni e accoglie l’innovazione, per costruire un’esperienza di apprendimento dinamica, inclusiva e interdisciplinare”.

Particolare attenzione è stata dedicata ai servizi di orientamento che la prof.ssa Daniela Dato, Delegata rettorale all’Orientamento, ha descritto come fondamentali per accompagnare gli studenti e le studentesse in tutte le fasi del loro percorso universitario: “L’Università di Foggia è impegnata a progettare e implementare servizi di orientamento in entrata per accompagnare una scelta consapevole, in itinere per assicurare l’efficacia accademica e il benessere e, in uscita, per sostenere progetti di sviluppo di carriera e competenze per il lavoro. Molte le attività: dai più classici open day, ai laboratori di educazione alla scelta, servizi di tutorato e accompagnamento alla carriera, corsi sulle competenze trasversali, fiere del lavoro e recruiting day, con una attenzione particolare da dedicare all’orientamento internazionale. Al centro, la dimensione della cura e della personalizzazione degli interventi che non lasciano indietro nessuno: studenti più giovani, studenti adulti lavoratori, studenti stranieri e con disabilità e BES”.

Nel corso della conferenza stampa, sono stati ribaditi con orgoglio i risultati di eccellenza nell’ambito didattico evidenziati dall’ultima classifica Censis con posizioni di vertice in numerosi ambiti disciplinari:

1° posto nelle lauree magistrali in Educazione e Formazione (105 punti), Giuridico (102,5 punti) e Medico-Sanitario e farmaceutico (101 punti);

in (101 punti); 3° posto in Letterario-Umanistico (97,5 punti);

(97,5 punti); 5° posto in Agrario Forestale e Veterinario (94 punti);

(94 punti); 7° posto in Economia (95,5 punti).

Anche nelle lauree triennali l’Ateneo ha ottenuto riconoscimenti di rilievo:

2° posto in Scienze Motorie (102 punti);

(102 punti); 3° posto in Agrario Forestale e Veterinario (95 punti);

(95 punti); 5° posto in Linguistico (98,5 punti) ed Educazione e Formazione (89 punti);

(98,5 punti) ed Educazione e Formazione (89 punti); 6° posto in Medico-Sanitario e farmaceutico (94,5 punti);

(94,5 punti); 7° posto in Letterario-Umanistico (89,5 punti).

Nei corsi a ciclo unico, l’Università di Foggia si è distinta con il:

2° posto in Odontoiatria e Protesi Dentaria (103,5 punti);

(103,5 punti); 3° posto in Medicina e Chirurgia (98 punti);

(98 punti); 9° posto in Giurisprudenza (93 punti).

Questi risultati si confermano ancora più rilevanti se si considera il contesto territoriale del Mezzogiorno d’Italia, dove l’Ateneo si è posizionata al 1° posto per le lauree magistrali negli ambiti Agrario-Forestale e Veterinario, Educazione e Formazione, Giuridico, Letterario-Umanistico e Medico-Sanitario e farmaceutico. Inoltre, si è collocata al primo posto nel Sud Italia per i corsi a ciclo unico di Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria.

Parallelamente ai risultati didattici di eccellenza, l’Università di Foggia si è confermata in crescita anche nella classifica generale dei medi atenei italiani, posizionandosi al 14° posto, con un miglioramento rispetto all’anno precedente. Significativi progressi sono stati registrati nell’ambito della comunicazione istituzionale, che vede l’Ateneo al 10° posto, nonché nelle strutture universitarie e nei servizi agli studenti, con risultati di rilievo anche nell’internazionalizzazione (6° posto) e nel diritto allo studio.

A rafforzare la visione dell’Ateneo, per l’anno accademico 2025/26 l’Università di Foggia si presenta con una campagna di comunicazione profondamente rinnovata, dinamica e ispirazionale, pensata per intercettare i linguaggi, le sensibilità e le aspettative delle nuove generazioni. In un contesto in costante evoluzione, in cui l’esperienza universitaria è sempre più un percorso di crescita personale oltre che accademica, Unifg si propone come hub di talenti, idee e visioni future.Lo slogan scelto per questa campagna, “”, è un invito all’azione e alla scoperta continua. L’utilizzo della lingua inglese non è soltanto una scelta stilistica, ma risponde a una strategia chiara e coerente: sottolinea l’apertura internazionale dell’Ateneo e la volontà di rivolgersi a un pubblico globale, inclusivo e multiculturale.La campagna, ideata con il coordinamento del, e dellain collaborazione con lo studio, accompagnerà – come di consueto – il periodo delle immatricolazioni e delle iscrizioni dei futuri studenti e studentesse.“Negli ultimi due anni, le nostre campagne di comunicazione non hanno solo raccontato l’Università: hanno cercato di restituirne il senso più profondo, quello di un’istituzione che vive per e con la società. –– La terza missione ci ricorda ogni giorno che il nostro ruolo va oltre l’aula: generare valore culturale, sociale ed economico, costruire legami con il territorio di cui siamo parte, ma anche andare oltre i confini per aprirci al mondo. La campagna di quest’anno va esattamente in questa direzione, evidenziando che ogni scelta – se autentica, consapevole – è un atto di identità e metamorfosi. E che l’Università può essere il luogo in cui quella scelta prende forma.”Un elemento distintivo della campagna è la visual identity, realizzata con il supporto dell’intelligenza artificiale. Gli studenti e le studentesse sono rappresentati attraverso volti generati digitalmente, simbolici e inclusivi, capaci di parlare a tutti, senza confini di origine, lingua o appartenenza. I contesti visivi – il viaggio, lo sport, la scienza, la storia, l’arte, la partecipazione – diventano metafore della crescita personale, della scoperta e del potenziale individuale. Ogni immagine racconta un prima e un dopo, in cui la scelta universitaria rappresenta l’inizio di un percorso trasformativo.Sulla direzione intrapresa è intervenuta“Dopo la campagna emozionale dello scorso anno, incentrata sull’identificazione tra la storia dell’Università e quella dei nostri studenti, con lo slogan ‘La mia storia è la tua’, quest’anno abbiamo voluto compiere un passo in avanti. La nuova campagna sposta il focus dall’identità alla prospettiva, dal racconto di ciò che siamo stati alla visione di ciò che possiamo diventare. ‘Unifg. Surprise Yourself. Always Do It’ non è solo uno slogan, ma una call to action pensata per generare coinvolgimento e ispirare scelte sorprendenti. Il progetto creativo di quest’anno non è stato semplice: la campagna precedente si basava su un piano fortemente emotivo e non è mai facile superare un risultato così coinvolgente senza perdere forza espressiva. Partendo da obiettivi strategici chiari, abbiamo elaborato un messaggio motivazionale sviluppato con un impianto visivo ad alto impatto, potenziato dall’intelligenza artificiale, che ci ha consentito di rappresentare visivamente l’unicità nella pluralità, superando i confini dell’immagine tradizionale per comunicare attraverso un linguaggio contemporaneo, multiculturale e inclusivo.”La campagna sarà veicolata attraverso diversi canali – social media, sito web dell’Ateneo, pubblicità tradizionale – con l’obiettivo di raggiungere un pubblico ampio e diversificato, a partire dai prossimi giorni e fino al 30 novembre. Tra i mezzi di diffusione, si segnala il contributo particolarmente significativo di, che offrirà una preziosa visibilità alla campagna.Alla conferenza stampa sono intervenuti altresìe rappresentanti della comunità accademica.