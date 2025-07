Una serata tra profumi d’estate, calici di vino rosato e le sonorità coinvolgenti della Black Davis Band nell’atmosfera medievale dell’insediamento teutonico di Torre Alemanna che affonda le sue radici nelle affascinanti vicende dei cavalieri legati all’imperatore Federico II. Ritornano le cene in terrazza a Borgo Libertà. “Luci e sapori della Torre” è un invito a fare un viaggio alla scoperta del nostro territorio, della sua storia e delle sue eccellenze enogastronomiche. Venerdì 25 luglio 2025, a partire dalle ore 20.00, la terrazza di Torre Alemanna si trasforma ancora una volta in una sala a cielo aperto in cui lasciarsi accompagnare dalla musica e degustare prodotti a km0 del nostro territorio grazie ad un menù ricco e variegato, anche per chi presenta intolleranze alimentari. Parmigiana di zucchine, bruschette al pomodoro, olive “Bella di Cerignola”, pizzette di melanzane, trofie con pomodorino e tanto altro ancora per coniugare il gusto alla melodia.

L’iniziativa in programma presso il Polo Museale di Torre Alemanna, a Borgo Libertà (Cerignola), è organizzata dalla cooperativa sociale Frequenze, ente gestore della struttura di proprietà del Comune di Cerignola, in collaborazione con la cooperativa sociale Altereco che gestisce due beni confiscati alle mafie. Nel corso della serata sarà anche possibile effettuare una visita al Museo di Torre Alemanna e conoscere più da vicino la storia del monumento che oggi ospita il Museo delle Ceramiche di XV-XVI secolo. Testimonianze archeologiche, iscrizioni, stemmi cardinalizi e opere d’arte restituite a cittadini e turisti, che possono riscoprire partecipando anche ad iniziative come quella di “Luci e sapori di Torre Alemanna”.

Per info e prenotazioni è possibile chiamare o scrivere al 392.9927977 o inviare una mail all’indirizzo torrealemanna@reteoltre.it