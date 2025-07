Ad Ordona, il mese di luglio ha segnato l’inizio di un percorso estivo fatto di luoghi ritrovati, mestieri antichi, musica e sapori. L’Amministrazione Comunale ha scelto di valorizzare ciò che da sempre rappresenta la sua identità: la relazione con il territorio, l’agricoltura, il senso di comunità.

«Abbiamo costruito un programma che restituisce centralità alle persone, alle storie, alle mani che impastano, raccolgono, creano. Ogni appuntamento nasce per essere vissuto insieme, senza frenesia, in ascolto del luogo e di chi lo abita – spiega la sindaca Adalgisa La Torre – Crediamo che un’amministrazione debba avere il coraggio di investire nei legami, prima ancora che negli eventi. È così che si fa cultura: partendo da ciò che ci è vicino e prezioso».

A fare da cornice agli appuntamenti, i paesaggi rurali attraversati dalla Via Francigena, scenario delle visite guidate in calendario il 13, 19 e 25 luglio. In queste stesse giornate si sono svolte sessioni di foraging dedicate alla raccolta di erbe spontanee e laboratori didattici con le nonne di Ordona e i maestri casari, dove pasta fresca, pane e formaggi hanno preso forma seguendo gesti tramandati.

Sempre a luglio, la Casa della Cultura di via D’Aloia ha ospitato le serate “Assaggi d’Estate”, momenti in cui la degustazione di prodotti tipici ha incontrato la musica dal vivo, creando un’atmosfera semplice e conviviale.

Il 2 agosto si prosegue con la sagra “Cingul e rucl”, che porta in piazza i sapori più autentici della tradizione contadina, con degustazioni, laboratori di pasta e pane.

Il 9 e il 10 agosto, Ordona festeggia il suo patrono. La serata del 9 è affidata al teatro comico di Fabio & Dino con lo spettacolo “Don Chishow”, accompagnato da un’area dedicata all’esposizione e degustazione di prodotti tipici locali, curata in collaborazione con produttori del territorio.

Il 10 agosto, sempre in piazza Aldo Moro, salirà sul palco il cantautore Enrico Nigiotti, in concerto alle 21.30. Anche in questa serata, i visitatori potranno conoscere e assaggiare le eccellenze gastronomiche del luogo, grazie alla presenza di stand e laboratori a tema che raccontano il patrimonio agroalimentare del paese.

L’11 agosto, ultimo appuntamento, si torna a mettere le mani in pasta con un laboratorio collettivo su pasta, pane, formaggi e dolci tipici, prima di prendere posto nel cuore del paese per la seconda edizione della “Cena nel Borgo Ordonese”, curata anche quest’anno dallo chef Nicola Consiglio di Piana delle Mandrie, Bovino. Dress code: bianco.

Il progetto è promosso dal Comune di Ordona con il contributo della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente.

Un’estate pensata per sentire l’appartenenza, abitare le piazze, riscoprire il valore della semplicità.