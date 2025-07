Marina Biancardino, presidente dell’associazione La Via della Felicità di Foggia lancia un appello a tutti i cittadini della Capitanata. Il gruppo di volontari, attivi da anni con iniziative di riqualificazione urbana, clean up, educazione sull’ecosostenibilità e molti altri progetti, è alla ricerca di nuovi eco volontari che possano dedicare qualche ora al mese agli interventi di clean up nelle aree verdi e pubbliche della città.

La Via della Felicità di Foggia conta ormai centinaia di interventi di raccolta rifiuti con migliaia di ore di servizio alla città per riportare decoro e bellezze a quelle zone che purtroppo vengono degradate da gesti incivili, quali l’abbandono dei rifiuti e l’imbrattamento di aree verdi.

Ecco perché, Marina Biancardino, presidente dell’associazione di volontariato, vuole lanciare un appello a tutti i cittadini: “Chiunque desideri donare un’ora di tempo alla settimana per migliorare il nostro ambiente è ben accetto. Per prenderci cura della nostra città abbiamo bisogno che ognuno di noi dedichi un po’ di tempo a delle iniziative simili, così da far risorgere la bellezza di Foggia.”

Ecco perché ormai da anni le attività de La Via della Felicità continuano settimanalmente, senza sosta. I volontari sanno che per creare maggiore consapevolezza sul rispetto ambientale bisogna dare il buon esempio e dei cambiamenti si stanno già iniziando a notare.

Infatti, come scrisse l’autore L. Ron Hubbard, sulla guida al buon senso La Via della Felicità, da cui prende spunto l’iniziativa: “Un ciottolo, gettato in acqua, può provocare onde fino alla spiaggia più lontana”.