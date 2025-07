L’Amministrazione Comunale di Sant’Agata di Puglia, guidata dal Sindaco Pietro Bove, annuncia l’avvio ufficiale del Programma per il recupero degli oliveti abbandonati presenti sul territorio comunale. Si tratta di una strategia concreta e lungimirante, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio agricolo locale, alla tutela del paesaggio rurale e alla promozione di nuove opportunità economiche e occupazionali. “Questa iniziativa – dichiara il Sindaco Pietro Bove – nasce dalla volontà di salvaguardare un bene agricolo prezioso come l’olivo, simbolo della nostra identità culturale e alimentare. Abbiamo troppe aree in stato di abbandono, coperte da vegetazione spontanea e a rischio incendi. Il nostro obiettivo è riportarle a nuova vita, restituendo valore ai terreni e dignità al lavoro agricolo”. Il programma prevede l’acquisto da parte del Comune di fondi agricoli abbandonati e destinati a oliveto. Tali terreni verranno recuperati, rivitalizzati con tecniche di coltivazione sostenibili, e destinati alla produzione di olio di qualità. L’attività di olivicoltura sarà inserita all’interno del progetto dell’Azienda Agricola Comunale, una struttura ideata dall’Amministrazione per coordinare le attività agricole pubbliche e generare benefici duraturi per l’intera comunità. “Non è solo una questione produttiva”, aggiunge Bove. “Gli oliveti hanno una straordinaria valenza ambientale e rappresentano un presidio per la biodiversità. Vogliamo trasformare un problema in risorsa, contribuendo anche a rafforzare la vocazione agricola di Sant’Agata di Puglia e a creare occasioni di lavoro, soprattutto per i giovani”. Con apposito Avviso Pubblico, i proprietari di oliveti abbandonati sono invitati a manifestare il proprio interesse alla vendita dei terreni. L’acquisto avverrà sulla base di perizie tecniche di stima, predisposte singolarmente per ciascun fondo. L’iniziativa si inserisce in un piano più ampio di programmazione territoriale finalizzato alla cura del paesaggio rurale, al contenimento del rischio ambientale e alla valorizzazione dell’agricoltura locale. “Questa è solo la prima di una serie di azioni che metteremo in campo”, conclude il Sindaco. “Vogliamo un territorio curato, produttivo, sostenibile. Un territorio che possa offrire futuro alle nuove generazioni”. Per ulteriori informazioni e per consultare l’Avviso Pubblico, è possibile rivolgersi agli uffici comunali o visitare il sito istituzionale del Comune di Sant’Agata di Puglia.