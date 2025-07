Dal 31 luglio al 24 agosto, il “Deliceto Summer 2025”, cartellone di eventi organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni delicetane, offrirà una lunga serie di eventi tra concerti, incontri culturali, proiezioni, enogastronomia, sport e molto altro ancora.

Giovedì 31 luglio, alle ore 21.30 nel cortile delle scuole elementari, si potrà assistere alle proiezioni dei video inerenti a due distinti progetti: “Deliceto Underground” di Officina Visioni e “Deliceto Videocontest” dell’Archivio Mad del regista Luciano Toriello. In primo piano, in entrambi i casi, ci saranno il racconto, le immagini, le voci e i volti del borgo raccontati attraverso le interviste e i video girati nell’ambito di due azioni che rientrano in “Mystica Harmonia”, progetto promosso dal Comune di Deliceto e finanziato dal PNRR Linea Borghi. Venerdì 1° agosto, alle ore 21, il palco del Delifest nel cortile delle scuole elementari avrà l’onore di ospitare Mario Tozzi, uno dei divulgatori scientifici e dei volti televisivi più conosciuti e apprezzati d’Italia per il suo impegno in favore dell’ambiente. Sabato 2 agosto, dalle ore 17, in contrada Tremoleto si celebrerà la grande cultura del grano con laboratori e attività esperienziali sulla mietitura a cura del gruppo Skarìa e della APS Alkemia: l’evento si intitola “Quann mtemm ru gren”. Domenica 3 agosto, dalle ore 20, Corso Margherita si trasformerà in una galleria del gusto con la 48esima edizione della “Sagra delle Orecchiette”, a cura della Pro Loco, con degustazioni, animazione e gonfiabili. Dal 4 al 7 agosto, Piazza Europa diventerà l’agorà della musica con una serie di spettacoli musicali nei quali saranno protagonisti Mary Grace, Naima Band, Lino Petrozzi e Eau de Jazz. Venerdì 8 agosto, con “Deliceto Migrantes”, dalle 20 in Piazza Europa una serata dedicata ai “Delicetani nel Mondo” con video collegamenti e proiezioni. Sabato 9 agosto, doppio appuntamento: dalle 21.30, in Piazza Europa e Corso Margherita, prenderà il via “Bimbi in Festa” con gonfiabili, musica e artisti di strada; sempre alle 21.30, ma in Piazzale Belvedere, la Cocomerata e i Giochi Popolari a cura di Skarìa e cooperativa SERAG. Domenica 10 agosto, sesta edizione di “A rimirar le stelle”: nel cortile delle scuole elementari, tra musica e sapori, sarà possibile ammirare astri e costellazioni grazie ad astrofili professionisti. Lunedì 11 agosto, dalle 21.30, in Piazzale Belvedere sarà di scena “I nostri primi 20 anni”, raduno bandistico a cura della Nuova Banda Città di Deliceto e dell’APS ALKEMIA.

Dal 12 al 15 agosto, a Deliceto si svolgerà il Delifest World Music Festival: sul palco di Piazzale Belvedere saliranno: The Soul in Three” con Ariane Diakite, “Peter Storm & Blues Society”, “Petit Solo Diabaté & Socha”, Baba Sissoko & Mediterranean Blues, “Fatima Ru Quartet”, “Septeto Santiaguero” e chiusura in grande stile la sera del 15 agosto con Eugenio Bennato e Taranta Power. Il 16 agosto, per la Festa di San Rocco, Orafolk in concerto con lo spettacolo musicale “Mediterraneo” alle 21.30 in Piazzale Belvedere. Il 17 agosto, stessa location e medesimo orario d’inizio per il “Tale e quale show”. Il 18 agosto, “Fly on the wings of freedom”, mentre il 19 agosto il Deliceto Summer offre un doppio appuntamento: alle ore 18, dopo 40 anni riaprirà il Convento di Sant’Antonio e, al suo interno, saranno presentati i locali che ospiteranno un nuovo B&B; alle ore 21, nel Chiostro del Convento, il Festival De Matteo con il concerto del soprano Ripalta Bufo. Tantissimi gli eventi del 19, 20 e 21 agosto quando il Piazzale Belvedere si trasformerà in una grande arena sportiva per i tornei del “Beach Games Summer Festival”. Domenica 24 agosto, infine, la sesta edizione della “Corsa dei Santi”, gara podistica con percorso dal centro storico di Deliceto al Santuario della Consolazione.