A Foggia “Mercati di Città” si prepara alla Festa dell’Estate 2025 e propone un ricco cartellone di eventi con nomi illustri della scena artistica nazionale per animare le calde serate estive della città e fare omaggio ai suoi clienti, divertirli e coinvolgerli con un percorso fatto di arte,cultura, musica e tante risate.

“L’appuntamento intende suggellare il rapporto dell’azienda con la città e con un gruppo di lavoro affiatato, orgoglioso della propria terra” – dice l’amministratore unico Luigi Giannatempo, e, dal 20 al 24 agosto, propone ogni sera a partire dalle 20,30 in via Zara nell’area antistante Mercati di Città, una ricca programmazione di spettacoli e di eventi.

Dal 2014 “Orgogliosi della nostra terra” è un evento prestigioso che ha già ospitato concerti dei più importanti talenti del panorama artistico nazionale quali Raf, Gianluca Grignani, Anna Tatangelo, The Kolors. ed anche quest’ anno, alla sua X” edizione ,con il patrocinio del Comune di Foggia, non deluderà le attesissime aspettative della città.

Mercoledi 20 Agosto apre Biagio Izzo il talentuoso attore comico partenopeo dall’irresistibile e contagiosa allegriainsieme a Quisisuona Capri Band che precederà il suo spettacolo.