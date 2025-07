Che la carenza dei medici potesse provocare come conseguenza la mancata copertura dei turni al Punto di Primo Intervento di Torremaggiore lo avevo già segnalato pubblicamente nelle scorse settimane. Oggi, oltre a constatare che l’amministrazione comunale di centrosinistra di Torremaggiore si desta dal torpore invitando l’Asl di Foggia ad occuparsi di questa emergenza, rilevo come non si sia fatto nulla per risolvere una questione nota da tempo e che nel corso dell’estate si sarebbe acuita. E così è stato e ad agosto sarà peggio”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, che spiega: “Infatti, nella notte tra il 26 e il 27 luglio, pare che nessun medico fosse presente al Punto di Primo Intervento, sulla postazione mobile del 118, né presso la continuità assistenziale, l’ex guardia medica. Torremaggiore è una delle città più popolose della Capitanata ed è anche punto di riferimento per i centri circostanti. Chi avrebbe dovuto dare risposte, invece, è stato sinora sordo rispetto ai gridi di allarme che pure, da tempo, erano stati lanciati dai banchi della minoranza in Consiglio comunale affinché il sindaco Di Pumpo si occupasse della vicenda. Oggi, invece, si straccia pubblicamente le vesti dopo aver sottovalutato, evidentemente, la situazione. Sollecito, quindi, l’assessore alla Sanità Piemontese e il direttore generale dell’Asl Nigri a garantire la copertura dei turni, attualmente scoperti, al Punto di Primo Intervento di Torremaggiore che ha assolutamente bisogno di almeno due medici in più che possano garantire interventi efficaci e rapidi h24, anche attraverso il coinvolgimento delle postazioni 118. Per il momento, purtroppo, l’evidenza dei fatti dimostra ancora una volta quanto fallimentare sia la gestione della tutela della salute dei cittadini della provincia di Foggia da parte del governo regionale di centrosinistra”, conclude De Leonardis.