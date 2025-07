Il racconto in musica del giornalista Luca Caporale, ritorna nelle piazze di Capitanata. Lo spettacolo “Parole & Note”, che unisce musica dal vivo al racconto delle opere degli autori, dopo i primi due anni dedicati al cantautorato italiano, questa estate raddoppia con un nuovo spettacolo “Chiedi chi erano i Beatles”. Il giornalista foggiano, prendendo spunto dalla celebre canzone degli Stadio, ripercorre una storia personale. Chiedendo a suo padre chi fossero quei quattro ragazzi di Liverpool, per risposta riceve alla vigilia di Natale un loro disco, da quell’ascolto, nasce una passione irrefrenabile, che negli anni porta l’autore ad approfondire l’intera discografia della band ed a leggere diversi testi che ripercorrono la carriera di un gruppo, che in meno di un decennio, ha cambiato per sempre la storia della musica e l’intera società. Un percorso che parte dagli esordi al Cavern Club di Liverpool, passando per la celebrità in America ed al riconoscimento di Baronetti in patria, poi la beatlesmania, le esperienze in India, il fallimento della Apple ed i grandi album che hanno spalancato le porte dell’infinito a quattro giovani ragazzi della classe operaia di Liverpool, diventati idoli ed ispirazione per tanti appassionati in tutto il mondo. Diverse le date in programma per entrambi gli spettacoli, si parte sabato 2 Agosto in Piazza Pietro Nenni ad Orta Nova con “Parole & Note”, lo spettacolo dedicato al cantautorato italiano, in cui saranno riproposte le musiche e le parole di grandi autori come De Greogori, Gaber, Guccini, Gaetano, Battisti, Dalla, Battiato e De Andrè. Lunedì 11 Agosto invece in Via Santa Maria del Popolo ad Ascoli Satriano, la prima di “Chiedi chi erano i Beatles”, altro appuntamento con lo spettacolo dedicato ai Fab Four sabato 30 Agosto in Piazza Mario Frasca ad Orta Nova, per chiudere la VII Edizione del Geometra Sognante, organizzato dall’Associazione Mao FM19.77. Il giornalista Luca Caporale è autore, narratore e bassista del progetto, Antonio Benedetto è la voce, gli arrangiamenti e le chitarre sono affidate a Danilo Rubino, completano la band Maurizio Traisci al pianoforte e Davide Fiore alla batteria.