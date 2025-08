I dati raccolti dalla Centrale Operativa del Sistema di Emergenza Territoriale (SET) 118 di ASL Foggia evidenziano un incremento significativo dei casi di pazienti traumatici nel territorio della Capitanata nell’ultimo anno. Gli interventi del 118 sono passati da 7.045 nel 2024 a 7.664 nel 2025, con un aumento dell’8,79%. L’incremento si riflette anche nel numero di pazienti ricoverati in codice rosso a seguito di incidenti stradali.

Il report della Centrale Operativa 118 analizza i dati relativi al periodo compreso fra il primo gennaio e il 31 luglio e mostra un aumento delle emergenze registrate con patologia “Codice 01 Traumatica” a seguito di sinistri stradali: nel mese di luglio 2024 ci sono stati 103 interventi, mentre nello stesso mese del 2025, sono stati 114.

In vista del week-end di Ferragosto, periodo in cui si prevede un aumento di traffico dovuto anche alle presenze turistiche, il Direttore della Centrale Operativa 118 di ASL Foggia, Stefano Colelli, invita tutti i cittadini a una maggiore prudenza sulla strada.

“Il comportamento alla guida – afferma Colelli – è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza di tutti. Essere riposati, non bere e non assumere sostanze stupefacenti, utilizzare correttamente cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per i bambini, non usare il cellulare, rispettare i limiti di velocità e mantenere una distanza di sicurezza, sono regole fondamentali da seguire sempre. Una condotta responsabile e rispettosa delle norme del Codice della Strada – conclude – contribuisce a ridurre il rischio di incidenti. Non lasciamo che una distrazione o un comportamento imprudente trasformino giornate di festa in tragedie”.

ASL Foggia ricorda l’importanza della prevenzione e invita tutti a rispettare le regole per trascorrere un Ferragosto in sicurezza.