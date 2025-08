Il calendario ufficiale degli eventi d’agosto nel paese del lago di Occhito è stato inaugurato dall’evento “Artisti uniti per Gaza”, il cui ricavato è interamente devoluto per azioni concrete di solidarietà verso il popolo palestinese martoriato dalla guerra.

DODICI GIORNI DI EVENTI. L’Estate Carlantinese, fino al 12 agosto, offrirà una serie di eventi culturali, sportivi e musicali organizzati dal comune di Carlantino in collaborazione con il locale Comitato Feste e con la Pro Loco di Carlantino. Domenica 3 agosto, sport protagonista con il torneo di calcio “Valle del Fortore”. Martedì 5, invece, al campo sportivo “Nicola Pisani”, grande festa della Pro Loco con “The big band Straw bale”.

Doppio appuntamento il 6 agosto, quando sarà protagonista il gruppo storico “Giovanna D’Angiò” del comune molisano di Colletorto, che animerà le vie del paese, mentre in serata si canterà e si ballerà al ritmo della musica anni Novanta con “90 mania” e “Il meglio degli anni 90”. Il 7 agosto è il giorno della festa patronale dedicata a San Donato, con una giornata scandita dalla santa messa delle ore 11 seguita dall’esibizione delle majorettes, dalla Solenne Processione per le vie del paese delle ore 18,30 e dal concerto alle ore 22 della banda “Città di Gravina in Puglia” a cui seguiranno i tradizionali spettacoli pirotecnici. L’8 agosto si terrà un bellissimo concerto con la cover di Biagio Antonacci.

FESTA DELL’EMIGRANTE E FESTA DEGLI AGRICOLTORI. Il 9 agosto l’accoglienza di chi torna in paese con una edizione speciale della “Festa dell’Emigrante”. Una new entry caratterizzerà la giornata del 10 agosto con un saggio di danza tenuto dalla scuola di danza “Movimento Latino Dances Big”. L’11 agosto torna la cultura con lo scrittore Luigi Pizzuto che presenterà il suo nuovo libro. Il cartellone dell’Estate Carlantinese 2025 si concluderà con il clou degli eventi: la “Festa degli Agricoltori”. Giornata che sarà caratterizzata nel pomeriggio dalla tradizionale e partecipatissima sfilata dei trattori, per poi proseguire con la suggestiva santa Messa di ringraziamento per il raccolto dei campi. In serata, la degustazione dei prodotti tipici locali accompagnata da tanta musica.

Soddisfatto il primo cittadino carlantinese: “Anche quest’anno abbiamo cercato di coniugare cultura e sano divertimento, senza dimenticare le nostre tradizioni e le nostre origini – ha dichiarato Graziano Coscia, sindaco di Carlantino –. Premiata la collaborazione fra Comune e Pro Loco che ringrazio così come tutte le persone del paese che hanno contribuito alla realizzazione di tutti gli eventi”.