Un’estate all’insegna dell’educazione, del gioco e della crescita condivisa: è questo lo spirito dei campi estivi EducaFiabe 2025, promossi dall’Associazione Teatrale Tanino con il sostegno della Regione Puglia e la collaborazione delle amministrazioni comunali e delle associazioni locali. Dopo il grande entusiasmo registrato a Castelluccio dei Sauri, dove il campo si è appena concluso, il progetto prosegue ora nei comuni di Accadia e Troia, con nuove attività e laboratori pensati per accompagnare bambini e bambine in un percorso multidisciplinare tra sport, ambiente, affettività, creatività e arte. Il campo estivo EducaFiabe di Castelluccio dei Sauri, terminato ieri, ha coinvolto bambini dai 3 ai 13 anni in diverse location del paese: il campetto della scuola, Piazza San Giuseppe Artigiano e il Boschetto del Casale. Ogni giornata è stata dedicata a un tema specifico, dall’educazione allo sport alla musica, passando per le fiabe animate, i laboratori creativi e l’affettività. Tra gli appuntamenti più partecipati, quelli condotti da esperti come Carola Parlante, Maria Rosaria Compierchio, Elena De Bellis e Francesca Riviello, con la presenza costante dell’educatrice Marianna Capano. “Il nostro progetto educativo non è solo intrattenimento”, sottolinea Gaetano Doto, presidente dell’Associazione Tanino. “EducaFiabe è un percorso culturale che vuole avvicinare i bambini alla bellezza, al rispetto dell’altro, alla relazione con l’ambiente e con le emozioni. Un grazie sincero a tutti i comuni che hanno creduto nel progetto, ai partner come la Pro Loco di Castelluccio dei Sauri e lo Studio Musicale Arturo Toscanini di Deliceto, e all’Aps Centro Ippico Scarano per il supporto nelle attività con gli animali”. Ora l’attenzione si sposta su Accadia, dove è in programma l’iniziativa di punta dell’edizione 2025: il Summer Camp immerso nel verde del Bosco Paduli. Si svolgerà nei giorni 7, 9 e 12 agosto e prevede tre intense giornate dedicate a educazione ambientale, alimentare, musicale e sportiva, con momenti di gioco, truccabimbi, laboratori creativi e soprattutto la tanto attesa passeggiata a cavallo. Il campo è organizzato in modo da garantire la massima fruibilità, grazie a un servizio navetta gratuito da Accadia, Castelluccio dei Sauri e Deliceto, e alla possibilità per i partecipanti di portare con sé il pranzo al sacco. “Il campo di Accadia rappresenta il cuore del progetto EducaFiabe di quest’anno”, spiega Doto. “Abbiamo voluto offrire ai bambini un’esperienza immersiva nella natura, che stimoli l’empatia e il rispetto attraverso il contatto con il cavallo, la musica e la creatività”. L’iscrizione è gratuita ma a numero chiuso, e può essere richiesta contattando il numero 3501416852. Dal 25 agosto al 5 settembre, infine, il Comune di Troia ospiterà il laboratorio Sana Estate, un percorso educativo dedicato a Sport, Affettività, Nutrizione e Arte, da cui prende il nome l’acronimo del progetto. Le attività si svolgeranno ogni mattina dalle 8:30 alle 13:00 in via Pasqualicchio, e saranno rivolte a bambine e bambini dai 5 ai 12 anni. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Aps Puglia Senza Ostacoli, mira a coniugare la dimensione educativa con quella relazionale ed emozionale. Le iscrizioni sono aperte fino al 13 agosto. Con EducaFiabe, l’Associazione Tanino conferma la forza di un format capace di unire realtà istituzionali, associazionismo e famiglie, valorizzando le aree interne e i piccoli centri attraverso un’offerta gratuita e inclusiva. Un modo concreto per fare comunità educante, in un’estate che diventa occasione di crescita, scoperta e gioco. Per aggiornamenti e informazioni, è possibile seguire le pagine ufficiali dell’Associazione Teatrale Tanino, di EducaFiabe e dei comuni coinvolti.