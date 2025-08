Nella scorsa giornata, la Questura di Foggia ha coordinato un corposo servizio interforze al fine di contrastare l’indisciplinato utilizzo dei monopattini elettrici che, in maniera crescente, recano disturbo ed intralciano la libera e regolare fruizione delle strade, creando non pochi pericoli per l’incolumità dei pedoni.

Il fenomeno dell’utilizzo sconsiderato dei monopattini elettrici, soprattutto da parte di soggetti di giovane età e utilizzati talora per guadagnare la fuga in seguito alla commissione di reati predatori, ha creato non poco allarme sociale e per tale ragione il citato servizio ha visto il coinvolgimento delle volanti della Questura, degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo, della Polizia Stradale, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

Le operazioni, come già evidenziato, si sono concentrate nelle aree più sensibili del centro cittadino e in quelle maggiormente toccate dal fenomeno in esame ed hanno portato all’identificazione di 88 soggetti, di cui 35 con pregiudizi di polizia, a 2 perquisizioni veicolari e 3 personali, al controllo di 69 veicoli con l’elevazione di 8 sanzioni per violazioni al C.d.S. e, soprattutto, a 25 sanzioni elevate nei confronti dei conducenti di monopattini elettrici, di cui 3 minori, per il mancato rispetto delle nuove norme del Codice della Strada.