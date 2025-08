È stato un vero successo l’evento svoltosi lo scorso 29 luglio presso il Largo Ex Gesuitico di Orta Nova, che ha visto il culmine del progetto internazionale “No Means No – EUnited Against Gender Based Violence” con una suggestiva mostra in forma di galleria d’arte a cielo aperto. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Beyond Borders, realtà locale che da anni porta nel cuore del Tavoliere eventi culturali a carattere internazionale, consolidando Orta Nova come punto di riferimento per attività che mirano all’apertura mentale e alla crescita personale dei giovani.

“L’obiettivo principale di questo progetto era quello di lanciare un messaggio forte e chiaro sulla consapevolezza e l’impegno dei giovani nella lotta contro la discriminazione e la violenza di genere” – spiega Rocco di Corato, presidente di Beyond Borders – “Un tema troppo spesso ignorato, ma che in realtà riguarda tutti e richiede l’azione collettiva, soprattutto delle nuove generazioni”.

Per una settimana, 40 giovani provenienti da Serbia, Danimarca, Spagna, Italia e Grecia, hanno partecipato a un intenso scambio giovanile fatto di attività educative non formali, workshop e momenti di confronto, con l’obiettivo di approfondire la tematica della violenza di genere e sviluppare strumenti di consapevolezza e azione.

“È motivo di grande orgoglio per noi essere riusciti ancora una volta a trasformare Orta Nova in un laboratorio di idee e impegno sociale” – prosegue Di Corato – “Questo progetto ha dimostrato quanto i giovani possano essere protagonisti nel promuovere un cambiamento culturale necessario”.

L’iniziativa, finanziata dall’Agenzia Nazionale per i Giovani attraverso il programma Erasmus+, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Orta Nova. La sensibilità verso il tema è stata evidente nella calorosa accoglienza riservata ai partecipanti dalle istituzioni locali: il sindaco Domenico Di Vito, insieme agli assessori Sebastiano Battista e Vittoria Mastrogiacomo, e alla consigliera Eugenia Pagone, hanno salutato e incontrato i 40 ospiti, sottolineando l’importanza di affrontare con decisione la questione della violenza di genere anche a livello locale.

L’evento ha rappresentato non solo un momento di sensibilizzazione, ma anche un esempio concreto di come la collaborazione tra associazioni, enti pubblici e programmi europei possa generare impatti positivi sul territorio, coinvolgendo attivamente la comunità in tematiche di rilevanza globale.