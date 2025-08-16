Il Foggia comincia bene la stagione battendo allo Zaccheria il Siracusa nel primo turno di Coppa Italia di C. Delio Rossi schiera Borbei tra i pali, Winkelmann, Staver, Felicioli e Panico in difesa, in mezzo al campo il trio formato da Castorri, Pazienza e Garofalo mentre in avanti giocano Orlando, Bevilacqua e Pellegrino. Il Siracusa, che porta Spinelli in panchina, risponde con il 4-2-3-1 con Farroni tra i pali, linea difensiva formata da Puzone, Catena, Bonacchi e Iob; in mediana agiscono Ba e Limonelli mentre Guadagni, Candiano e Di Paolo operano dietro l’unica punta Contini.

Nel primo tempo qualcosa in più in fase di possesso palla ma è il Foggia a segnare per primo al 20′ grazie a un calcio di rigore di Garofalo assegnato dopo un fallo su Castorri. I rossoneri hanno poco dopo una grande chance per raddoppiare con Bevilacqua, ma il numero 9 rossonero non riesce a ribadire in rete una respinta di Farroni su Orlando. Il gol dell’attaccante arriva nella ripresa al 57′ dopo un assist di Winkelmann. I siciliani però sono ancora vivi. Lo dimostrano al 67’: cross di Guadagni, Contini è puntuale nel colpo di testa e batte Borbei. Il Foggia controlla senza patemi e accede al secondo turno di Coppa Italia di C.