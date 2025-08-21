Sette edizioni, ognuna di successo. A Orta Nova torna un appuntamento oramai fisso e attesissimo, quello col “Geometra Sognante”, che dal 27 al 30 porterà in Capitanata musica live, spettacoli, performance originalissime, streetfood, sorrisi, bell’energia e tante altre sorprese. Lo scenario è quello di Piazza Mario Frasca, l’ingresso è gratuito, per una quattro giorni studiata per giovani, adulti, bambini, musicisti e semplici appassionati. Il “Geometra Sognante” è organizzato da APS ARCI MAO FM 19.77 ETS (in collaborazione con il comune di Orta Nova) in memoria di Maurizio Ferrandina, giovane musicista ortese e indimenticato protagonista della scena rock di Capitanata, prematuramente scomparso.

Lo scopo è quello di promuovere cultura, inclusione, territorio e sogni collettivi. Ogni sera è prevista un’esperienza diversa, da vivere insieme tra il palco e la piazza.

𝗜𝗟 𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠𝗠𝗔. Si parte il 27 agosto con “Aspettando il Geometra Sognante” e il Mad Park, divertimento pensato per i più piccoli in collaborazione con A.P.S. Encanto Party

Alle 19:15, CineC-Lab a tema “STITCH” al C-Lab Mao.

Alle 21:00, Intrattenimento con mascotte “STITCH”

Alle 21:30, Laboratorio Telo con pittura libera per i più piccini!

Sarà possibile partecipare a laboratori artistici per tutte le età con “Un sasso per un sorriso” a cura di Elia di Tuccio. In contemporanea, intrattenimento musicale con il “ChitarBar Karaoke” di Danilo Rubino.

Il 28 agosto, alle 19:30, presso C-Lab Mao Laboratorio Culturale, il Geometra Sognante entra nel vivo con il workshop di presentazione del libro “Anche la matita se n’è accorta”: conversa con l’autore Monsieur David Paola Grillo del gruppo di lettura “Gli Spaginati”.

Alle 20:45, incontro con l’autore Antonio Di Stolfo intitolato “Tra caso e destino, la Poesia come legame invisibile”,

Alle 21:00, in contemporanea, dance performance a cura di A.S.D. Blu Fantasy “Il Gesto e l’anima”

Alle 22:00: Live performance con Rita Ferrante e alle 22:30 Radio Moresco live con Andrea e Simone. A seguire, musica dal vivo con 80Voglia. Al Mad Park, laboratori artistici per tutte le età con “Un sasso per un sorriso” a cura di Elia di Tuccio e animazione per bimbi. Alle 20:30 scenderanno in campo le mascotte di Squid Game e successivamente si potrà partecipare ad un laboratorio operativo a tema della nota serie coreana che ha spopolato su Netflix.

Alle 22:30 è prevista l’esibizione del Mago Alvit.

Il 29 agosto alle 19:30, presso il C-Lab Mao Laboratorio Culturale, convegno con l’associazione Viola Dauna intitolato “Violenza di Genere e Domestica”. Parteciperanno Anna Latino e Rosa Pedale.

Alle 20:30, spettacolo teatrale “La Danse du pied”: Apriti alla gioia di Monsieur David e Madam Marion. La serata continua con la musica live di Diamesia Band, TenDance e MAO Sauce.

Al Mad Park, laboratori artistici per tutte le età con “Un sasso per un sorriso” a cura di Elia di Tuccio, oltre al laboratorio teatrale per bambini alle 19.30.

Alle 20:30, “Bambini al teatro” con Monsieur David.

Alle 21:45 Mago “Domino” (TikTok, Italia’s got talent) e alle 22:45, laboratorio creativo con Mago Alvit.

Si chiude in bellezza il 30 agosto alle 20:00 col monologo musico-teatrale “La dignità: Lettera di Giuseppe di Vittorio” con Marcello Colopi – Musiche a cura di Antonio Piacentino

Alle 21:45, live music con Parole & Note che presentano “Chiedi chi erano i Beatles”

Il gran finale è previsto alle 23 con Place Orkestra | Live Performance ’70-’80, musica

internazionale ed italiana

Al Mao Park, a partire dalle19:30 Gonfiabili, intrattenimento con mascotte a tema Harry Potter e Olaf, laboratorio creativo collage.