Il Foggia comincia come peggio non poteva il campionato e perde 6-0 a Catania dopo una gara mai in discussione. Nel Foggia, squalificato Delio Rossi va Felice Limoni in panchina e viene confermato il 4-3-3 con Borbei tra i pali, in difesa agiscono Buttaro, Staver, Felicioli e Panico; in mezzo al campo Agnelli va in cabina di regia, con Garofalo e Castorri ai suoi lati, mentre in avanti operano Winkelmann, Bevilacqua e Orlando. Il Catania di Toscano risponde con il 3-4-2-1 con in porta Dini, davanti a lui Ierardi, Di Gennaro e Celli; in mezzo al campo agiscono Casasola, Corbari, Aloi e Donnarumma, mentre in attacco Jimenez e Cicerelli hanno il compito di ispirare Forte. Il primo tempo è da incubo per i rossoneri. Dopo 5 minuti Borbei esce in ritardo su Jimenez lanciato in area, fallo e rigore che l’ex Cicerelli trasforma. Al 20’ cross di Casasola, Donnarumma beffa Borbei in uscita e mette dentro. E’ dalla destra che vengono i pericoli maggiori per i rossoneri: al 30’ ancora Casasola mette i brividi alla difesa foggiana, che libera con affanno. Ma sul corner conseguente, Ierardi è indisturbato e di testa fa 3-0. Al 35’ piove sul bagnato: contatto tra Staver e Forte, per l’arbitro è di nuovo rigore che il Var conferma. Sul dischetto va lo stesso Forte ed è 4-0. Al 70’ arriva il 5-0 con un bolide di D’Ausilio su cui il portiere rossonero nulla può. Toscano concede qualche minuto a Stoppa, che rileva un applaudito Cicerelli. Dentro va anche Raimo per Donnarumma. All’80’ c’è gloria anche per Lunetta: Borbei non trattiene su Raimo, l’attaccante ha la libertà di infilare la porta rossonera. Nel Foggia qualche lampo di Orlando e nulla più. Troppo poco, bisognerà ripartire in fretta.